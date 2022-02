Les téléspectateurs critiquent l’interview de James Blunt « Cringe-Worthy » à la suite d’une blague maladroite sur la chirurgie plastique lors du petit-déjeuner de la BBC

Il lui a dit : « Tu sembles rajeunir. Puis-je y réfléchir un instant ? En regardant cette vidéo et en te regardant maintenant… que se passe-t-il ? »

Blunt a ensuite dit avec un sourire narquois : « Eh bien, vous savez, je pense qu’avec la chirurgie plastique, c’est peu et c’est souvent la technique que je conseillerais. »

Mais Blunt l’a regardé d’un air vide, avant de dire: « Ce n’est pas le cas, non … je ne sais pas où aller à partir d’ici. »

L’un d’eux a tweeté: « Quelle horrible interview de Charlie et Naga, nous avons dû l’éteindre car c’était si épouvantable, même James Blunt le pensait. »

Un quatrième a ajouté: « Interview digne de ce nom avec James Blunt, des questions tellement embarrassantes, ridicules et immatures sur ses arrangements de sommeil dans le bus de tournée !! Et sa musique ?!! James pensait me faire sortir d’ici !! »