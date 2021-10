Les téléspectateurs coréens disent que les sous-titres anglais du jeu Squid sont terribles

Jeu de calmar est la chose la plus chaude de la planète en ce moment, l’émission de télévision coréenne étant numéro un dans tous les pays dans lesquels Netflix la diffuse.

Ce n’est pas un mince exploit et cela a catapulté les acteurs dans la célébrité mondiale apparemment du jour au lendemain.

L’émission suit un groupe de 456 citoyens criblés de dettes qui doivent jouer à six jeux d’enfance pour gagner un prix de 40 millions de dollars, mais cela se transforme en une bataille de la vie ou de la mort car si vous perdez le jeu, vous mourez.

Il y a beaucoup de rebondissements dans la série et il y a une raison pour laquelle tant de gens en mangent absolument chaque seconde en ce moment.

Cependant, les téléspectateurs coréens ont révélé que la traduction anglaise des sous-titres était terrible et que des personnes sans méfiance manquaient de détails intéressants ou importants.

Le comédien et écrivain Youngmi Mayer s’est rendu sur TikTok pour exprimer ses frustrations à regarder l’émission et à voir la traduction apparaître en bas de l’écran.

Parlant couramment l’anglais et le coréen, Mme Mayer a été choquée de voir tant de choses manquer aux traducteurs.

Elle a écrit sur Twitter : « Si vous ne comprenez pas le coréen, vous n’avez pas vraiment regardé la même émission. La traduction était si mauvaise. Le dialogue était si bien écrit et aucun de ceux-ci n’a été conservé.

« La raison pour laquelle cela se produit est que le travail de traduction n’est pas respecté, ainsi que le volume considérable de contenu. Les traducteurs sont sous-payés et surchargés de travail et ce n’est pas de leur faute.

Elle souligne comment le dialogue de Han Mi-nyeo (Player 212) est constamment foiré dans la série et a souligné une scène où elle dit » qu’est-ce que tu regardes » et les sous-titres disent » va-t’en « .

Youngmi a également mentionné une scène différente où les sous-titres bâclent Han Mi-nyeo implorant de l’aide et omettent un petit détail indiquant qu’elle est pauvre mais vraiment intelligente, ce qui, selon Mme Mayer, est un personnage très fort dans les films et la télévision coréens.

Une personne sur Twitter a écrit : « Moi et mon colocataire avons tous les deux regardé Jeu de calmar sur deux ordinateurs portables différents et nos sous-titres anglais étaient différents. Les distinctions étaient subtiles, mais même cela donnait l’impression que nous regardions des émissions différentes.

Une autre personne a déclaré: « Je l’ai également regardé en coréen et en tant que locuteur multilingue avec une expérience de traduction et de sous-titrage, j’ai juste remarqué beaucoup de zones en désordre et c’était tellement basique. J’ai aussi (juste pour voir à quoi cela ressemblait) j’ai commencé à regardé la version doublée – c’était pire. »