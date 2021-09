Les téléspectateurs choqués par la réponse du candidat au point de basculement

L’animateur Ben Shephard a demandé à la candidate Jess : « Quelle ville néerlandaise est largement connue comme « la ville internationale de la paix et de la justice » ?

Jess a poursuivi: « Alors, les villes néerlandaises … Je pense qu’il s’agit de la Belgique et Bruges, ce sont les deux auxquelles je pense. Alors je vais choisir la Belgique. »

Malheureusement pour Jess, la Belgique n’est pas une ville néerlandaise, encore moins la ville internationale de la paix et de la justice – c’est un pays.

Bruges n’était pas vraiment une meilleure estimation non plus, car encore une fois, ce n’est pas une ville néerlandaise – c’est dans le pays, La Belgique.

Pour aggraver les choses pour Jess, Adam n’avait pas non plus de scooby, alors elle aurait pu lui passer le cap et lui épargner les rougeurs.