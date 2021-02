Les téléspectateurs appellent Jackie Weaver une «  légende  » alors qu’elle apparaît sur la dernière jambe

LEGEND Fauteuil Velours pieds Métal Or

'On a succombé au velours, on a succombé au piétements dorés' Alors, quand les deux matières se marient sur notre fauteuil design LEGEND, on est proche de l'extase. Il faut dire qu'un fauteuil en velours habillé d'une structure ou de piétements dorés, c'est tellement chic ! Un classique, revu et corrigé.