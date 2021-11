Les téléspectateurs annoncent que je suis une célébrité pour la programmation de cette année

La nouvelle série de l’émission de téléréalité à succès a débuté ce week-end, avec Ant et Dec de retour au château de Gwrych pour la deuxième année consécutive en raison de restrictions de voyage empêchant l’émission de redescendre.

Et la cohorte de célébrités de cette année est composée de Louise Minchin, ancienne animatrice du petit-déjeuner de la BBC, du médaillé d’or olympique Matty Lee, du DJ de Radio 1Xtra Snoochie Shy, du présentateur de télévision et journaliste Richard Madeley et de la chorégraphe Dame Arlene Phillips, DBE.