Les téléphones Xiaomi pas chers auront de meilleurs écrans grâce à cette nouveauté

Xiaomi est bien conscient que la bataille pour devenir le fabricant qui vend le plus de smartphones dans le monde passe par dominer le milieu de gamme compétitif et exigeant et pour cette raison, une fois qu’il a déjà lancé sa nouvelle série Redmi Note 11 sur le marché, le géant chinois travaille déjà sur les nouveautés que leurs nouveaux terminaux économiques auront.

En ce sens, une récente fuite de la populaire station de discussion numérique chinoise révèle que les prochains mobiles Xiaomi pas chers auront de meilleurs écrans grâce à l’inclusion d’une nouvelle fonctionnalité vraiment intéressante.

Ce sera le nouveau milieu de gamme Xiaomi

Selon cette fuite de Digital Chat Station, les nouveaux terminaux milieu de gamme de Xiaomi, Redmi et POCO auront Affichages LTPO 1Hzqui sera compatible avec taux de rafraîchissement d’au moins 120 hertz.

La raison de cette décision réside dans le fait que les taux de rafraîchissement élevés entraînent une consommation d’énergie élevée et que la technologie LTPO atteint réduire cette consommation en utilisant des taux de rafraîchissement adaptatifs. Ainsi, ce sera le terminal lui-même qui adapter le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction du type de contenu que vous visualisez.

Selon Digital Chat Station, le géant chinois teste déjà ce type d’écran qui a été fabriqué par TCL CSOTdans un prototype d’un nouveau smartphone milieu de gamme, même si ce n’est que le début, puisque la production en série de terminaux milieu de gamme avec écrans LTPO n’a pas encore commencé, puisque le coût de fabrication de ces appareils est encore élevé.

En tout cas, tout semble indiquer que nous pourrons voir les premiers téléphones Xiaomi milieu de gamme avec écrans LTPO tout au long du second semestre 2022.

