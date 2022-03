Les téléphones portables qui brunissent au soleil pourraient bientôt devenir une réalité

La société chinoise Infinix présente une technologie parfaite pour personnaliser des mobiles exclusifs, et qui permettra de « peindre » sur du cuir afin qu’il change temporairement de couleur lorsqu’il est frappé par la lumière du soleil.

Que les téléphones portables sont des rochers ennuyeux de métal et de verre ? Bien regarde ce que nous propose la société Transsion depuis la Chine avec sa marque Infinixet c’est que ce matériau semble appelé à « révolutionner » la finition de nos smartphones.

Et oui, les amis, Infinix a présenté la première technologie de cuir synthétique capable de réagir aux rayons ultravioletschangeant de couleur sous la lumière du soleil et permettant ainsi personnaliser entièrement le dos d’un smartphone ou tout autre appareil.

En fait, l’idée de l’entreprise chinoise n’est pas aussi nouvelle qu’il y paraît, puisque LG en 2015 nous présentait le G4 avec son dos en cuirle premier du genre, bien que, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina d’Infinix, ils iraient encore plus loin en intégrant une nouvelle technologie photochromique Quoi « pourrait bronzer aux téléphones » lorsqu’il est directement touché par la lumière du soleil.

Ce dernier est évidemment une blague, mais ce qu’ils ont développé en Chine est tellement intéressant car, en plus, ce cuir « peint clair » que nous présente Infinix est une technologie de changement de couleur complètement passivece qui, contrairement aux autres options électrochromes, signifie que Il ne nécessite pas d’énergie et il ne sera pas nécessaire de dépenser des milliampères-heures de la batterie de notre mobileréagissant simplement à la lumière du soleil en la bloquant pour créer différents motifs.

La société Infinix de Transsion, mieux connue sur d’autres marchés, présente un cuir synthétique capable de changer de couleur lorsqu’il est frappé par la lumière du soleil, et qui selon eux sera prêt très bientôt pour donner une touche de classe au dos de leurs mobiles.

Star Trek : Picard montre un Galaxy Z Fold en l’an 2401 : l’avenir de l’industrie sera-t-il le pliage ?

Ceci est réalisé en « peignant » le cuir avec un composé photochromique qui adhère à sa structure moléculairele changeant rapidement sous la lumière du soleil permettant que changement de couleur temporaire qui se rétablira progressivement une fois que cette peau est revenue à l’ombre.

Ils disent d’Infinix que pour l’instant cette technologie n’est qu’un prototype et continuera à être développée, mais que ce cuir fonctionne et sera prêt très bientôt pour vos produitsqui peut ainsi être entièrement personnalisé même avec des patrons envoyés par les clients eux-mêmes.

Cela fait un moment que nous n’avons pas mentionné le personnalisation mobile extrême comme la nouvelle poule aux œufs d’or dans l’industrie, et cette nouvelle arrive après avoir vu d’autres des géants comme Samsung plongent dans des couleurs et des finitions exclusives ou à plus de fabricants à la recherche de conceptions de dos et de matériaux différentiels.

Sans surprise, même le realme 9 Pro + utilise une idée similaire avec un verre montrant différentes couleurs selon que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, bien que sa mise en œuvre en cuir sera sûrement encore plus exclusive et différente.

Si vous êtes un athlète, cela vous intéresse : Xiaomi a présenté ce t-shirt « performance » antibactérien en Inde

Rubriques connexes: Mobile

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂