Les téléphones portables deviennent de plus en plus chers et la faute pourrait être Qualcomm

Selon une association de consommateurs, Qualcomm est responsable du prix élevé actuel des smartphones.

Oui, les mobiles deviennent de plus en plus chers. Les raisons pour lesquelles les prix des smartphones sont de plus en plus chers sont claires: d’une part la crise actuelle du marché et d’autre part, des technologies telles que la 5G.

La vérité est qu’avec moins de demande de la part des consommateurs, les entreprises gagnent moins d’argent, ce qui a entraîné une augmentation du coût des appareils. Maintenant, comme nous avons pu le lire dans Engadget, il semble qu’il y ait une autre raison pour laquelle les utilisateurs et les consommateurs doivent payer plus d’argent lors de l’achat d’un téléphone mobile. Coupable? Il semble que ce soit Qualcomm et ses processeurs.

Le blâme pour le prix élevé des smartphones pourrait être Qualcomm

La société de puces fait apparemment face à une action en justice d’un groupe de consommateurs britannique qui pourrait l’obliger à les indemniser. Le montant réclamé? Environ 683 millions de dollars de dommages et intérêts pour une violation présumée du droit de la concurrence.

Selon l’une des associations de consommateurs les plus importantes de ce pays, Qualcomm aurait utilisé sa position dominante sur le marché des processeurs pour facturer des frais gonflés à des marques aussi importantes que Apple et Samsung. Cela aurait causé ces marques dû augmenter le prix des smartphones, ce qui aurait eu un impact sur les poches des utilisateurs finaux.

L’idée est claire. Qualcomm fabrique les processeurs pour smartphones les plus puissants du moment – un exemple clair est le Snapdragon 888-, si les marques veulent utiliser leurs puces, elles doivent payer un coût supplémentaire. En payant ce coût supplémentaire à Qualcomm, les entreprises le répercutent sur les utilisateurs finaux. Finalement, que les smartphones sont de plus en plus chers et que ce n’est pas une bonne nouvelle pour nos poches.

Qualcomm a nié ces allégations. Il semble que tout sera résolu au tribunal.

