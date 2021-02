Les téléphones Huawei continueront sans les services et applications de Google: l’équipe de Biden « ne voit aucune raison » de lever le veto

Trump n’est plus le président des États-Unis, mais certaines de ses décisions en fonction resteront avec la nouvelle administration de Joe Biden. C’est à ça que ça ressemble au moins avec Huawei, qui continuera d’être interdite commercialement.

C’est ce qu’a indiqué Gina Raimondo, qui deviendra probablement responsable du portefeuille Commerce aux États-Unis sous la présidence de Biden. Dans des commentaires récents, la politique affirmait que « voir aucune raison » afin que Huawei et d’autres entreprises chinoises n’est plus sur la fameuse liste noire au moment de conclure des accords commerciaux avec le pays nord-américain.

Huawei continuera sans Play Store

Raimondo a expliqué que « je comprends que les entreprises qui sont incluses dans la liste des entités et dans la liste des utilisateurs finaux militaires sont parce que présentent un risque pour la sécurité nationale les intérêts des États-Unis ou de la politique étrangère. «

Par conséquent, a-t-il déclaré, « je ne vois actuellement aucune raison pour laquelle les entités figurant sur cette liste ne devraient pas y figurer ». L’impact de ces déclarations est remarquable, et si quelqu’un pensait que la situation de Huawei pourrait changer avec le nouveau gouvernement de Joe Biden, la réponse semble être négative, au moins pour l’instant.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réaffirmé la Position du gouvernement chinois contre les restrictions qui a affecté les entreprises chinoises. « Nous demandons instamment que cette oppression contre les entreprises chinoises cesse. »

La conséquence pour Huawei est claire: ils ne pourront toujours pas utiliser les services ou applications Google sur leurs mobiles —Gmail, YouTube, Google Maps ou Google Play, entre autres—, et ils auront également un accès limité à d’autres technologies lors de la création de leurs mobiles.

L’entreprise prend des mesures depuis un certain temps pour que ce veto l’affecte le moins possible. Son système d’exploitation HarmonyOS – qui semble n’être rien de plus qu’un fork d’Android – devrait être disponible prochainement dans certains de ses futurs modèles, et la société déjà « débarrassé » de l’honneur pour en faire une marque indépendante et ainsi avoir à nouveau accès à ces composants Google.

