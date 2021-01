Les téléphones Google Pixel commencent à recevoir le correctif de sécurité Android de janvier 2021

Tendance FP05 janv.2021 17:56:22 IST

Google a commencé à déployer des mises à jour de sécurité Android pour ses téléphones Pixel, ce qui porte également le niveau de correctif de sécurité (SPL) à janvier 2021. Même avant la fin de la première semaine de la nouvelle année, certains appareils Samsung Galaxy ont également reçu la mise à jour de sécurité. . Presque tous les téléphones au-dessus du Google Pixel 2 et du Pixel 2 XL ont reçu les mises à jour. Outre les nouveaux lancements de Pixel 5, Pixel 4a 5G et Pixel 4a, le correctif a été publié pour d’autres modèles tels que Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le déploiement peut prendre plus de temps pour certains combinés pour les utilisateurs de certains emplacements car la mise à jour est incrémentielle.

Selon un post de Google, «Tous les appareils Pixel compatibles exécutant Android 11 recevront ces mises à jour logicielles dans le cadre de la mise à jour de janvier 2021». Pour la version Global, le numéro de build du Pixel 3 (XL) est RQ1A.210105.003, tandis que pour le Pixel 3a (XL), il est RQ1A.210105.002. Dans le cas des modèles Pixel 4, Pixel 4 (XL) est livré avec le numéro de version RQ1A.210105.003, Pixel 4a avec RQ1A.210105.002 et Pixel 4a (5G) avec RQ1A.210105.003. Enfin, le Pixel 5 a le numéro de version RQ1A.210105.003.

D’autre part, la version Verizon pour Pixel 3 (XL) est livrée avec le numéro de build RQ1D.210105.003, Pixel 4a (5G) avec RQ1D.210105.003 et Pixel 5 avec RQ1D.210105.003.

Le Pixel 5 a reçu un correctif pour certains problèmes concernant le réglage et l’amélioration du volume des sons du système. Le Pixel 5 et le Pixel 4a (ainsi que la version 5G) ont été améliorés en termes d’affichage et de graphisme. Tous les appareils ont été améliorés pour la réponse de rotation automatique dans certaines orientations de l’appareil et contre le problème de provoquer des redémarrages intermittents dans certaines applications. Le problème de la prévention des appels sur certains réseaux MVNO a également été traité.

