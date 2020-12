Les téléphones Google Pixel commencent à être mis à jour en décembre avec des fonctionnalités telles que le maintien pour moi, un économiseur de batterie extrême et plus encore

Tendance FP11 déc.2020 15:59:13 IST

Les téléphones Google Pixel bénéficient de la fonctionnalité Pixel de décembre qui inclut le dernier correctif de sécurité Android. Selon un article de blog Google, la mise à jour de décembre permettra aux utilisateurs de Pixel de découvrir les lancements les plus récents ainsi que quelques nouveaux ajouts surprenants. le les fonctionnalités ont commencé à se déployer le 7 décembre et se poursuivra par étapes pendant les deux prochaines semaines. Les utilisateurs doivent mettre à jour vers la dernière version d’Android et mettre à jour leurs applications Android pour recevoir les dernières fonctionnalités. Selon Google, une fois mis à jour, ils doivent rechercher une notification de l’application Conseils pour en savoir plus sur toutes les améliorations apportées au Pixel.

Selon Google, l’un des ajouts est la disponibilité de Hold for Me sur les appareils Pixel 3 et ultérieurs. Si un utilisateur est mis en attente, Google Assistant attend en ligne et informe l’utilisateur lorsque quelqu’un est prêt à parler, laissant la personne ouverte à d’autres tâches.

Un autre ajout est l’Extreme Battery Saver. Lorsque la fonction est activée, le Pixel limite automatiquement les applications actives pour une plus longue durée de vie de la batterie. Google a également inclus le partage d’écran de groupe dans les appels vidéo Duo et a donné à Pixel la possibilité d’ajuster automatiquement les paramètres de l’égaliseur sonore de l’enceinte en fonction de l’environnement.

En dehors de cela, les téléphones Pixel peuvent désormais économiser la batterie en basculant entre la 5G et la 4G en fonction de l’application utilisée.

La mise à jour comprend également la charge adaptative qui aide à préserver la santé de la batterie au fil du temps en contrôlant dynamiquement la vitesse de chargement d’un appareil Pixel.

Le Pixel GPS est également plus précis lorsqu’une personne est à pied et il peut détecter si quelqu’un consulte un site Web ou une application dans une langue différente et le traduire à l’aide de Google Lens. Créer une liste de lecture à partir des chansons d’un cœur dans une nouvelle liste de lecture YouTube Music est également devenu plus facile et vous pouvez même personnaliser davantage l’écran d’accueil avec de nouvelles icônes, couleurs, formes d’applications et vue en grille. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les fonds d’écran.

