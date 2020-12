Les téléphones du service client ne peuvent plus avoir de prix abusifs: au revoir au 902

Adieu 902 appels: le service client ne pourra plus facturer des prix abusifs.

Le moment que de nombreux Espagnols attendaient depuis l’annonce de la mesure il y a quelques semaines est enfin devenu réalité: le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, a officialisé l’interdiction de l’utilisation de numéros de téléphone avec préfixe 902 dans les lignes de service à la clientèle, car il est considéré comme une pratique abusive sur un droit fondamental.

La mesure a été publiée au BOE du 23 décembre en tant que modification des articles 21 et 49 de la loi générale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs, et il est précisé que lignes de service client ils ne peuvent coûter plus qu’un appel téléphonique fixe «normal» pour le consommateur.

Les appels vers les numéros du service client auront le coût d’un appel normal

Selon les données partagées par Public, les lignes de tarification spéciales qui utilisent le préfixe 902 ont été facturées plus de 170 millions d’euros en 2016, et ils ont fini par chuter à 98,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Ainsi, entre 2015 et 2019, l’utilisation de ce type de services téléphoniques a coûté aux consommateurs 711 millions d’euros.

Le ministère de la consommation veut mettre fin à cela traiter sur la base d’une mesure qui entre en vigueur ce mercredi 23 décembre, par laquelle les entreprises – qu’elles soient publiques ou privées, même si cela n’affectera pas les services utiliser les lignes tarifaires de base au cas où ils commercialiseraient ou produiraient des biens ou services essentiels.

Il faut tenir compte, oui, que le possible sanctions qui surviennent en désobéissant à cette mesure restent entre les mains des communautés autonomes, puisque la majorité des compétences en matière de consommation leur incombent.

Aujourd’hui, nous avons approuvé en Conseil des ministres la mesure qui met fin à l’activité du 902 dans le service à la clientèle. Il @consumptiongob met fin aux abus généralisés et aux dépassements de coûts sur les factures de téléphone des familles de travailleurs pour faire usage d’un droit fondamental. pic.twitter.com/Q6q17c8YJE – Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 22 décembre 2020

Ainsi, dans la plupart des cas, les appels au service client doivent être gratuits pour les consommateurs, ou avoir un prix non supérieur à celui d’un appel fixe conventionnel.

