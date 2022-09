Les téléphones Android les plus puissants du mois d’août : AnTuTu publie sa liste de bêtes

Ce sont les 10 smartphones Android les plus puissants au monde à l’heure actuelle, selon AnTuTu.

Comme d’habitude au début de chaque mois, AnTuTu a publié son classement avec les smartphones les plus puissants du monde à l’échelle mondiale dans chacune des trois grandes catégories : Produits phares, milieu de gamme supérieur et milieu de gamme. Cette liste contient les téléphones portables les plus vendus dans le monde tout au long du mois d’août et pas seulement ceux commercialisés en Chine.

Ces classements révèlent que la gamme premium est dominée par les terminaux équipés des nouveaux processeurs stars de Qualcomm, les Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1, que la liste des meilleurs terminaux milieu de gamme est composée, un mois de plus, de smartphones avec les puces Dimension 8100 et Snapdragon 870 et que le milieu de gamme est mené par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G.

Ce sont les fleurons les plus puissants du mois d’août

Le classement des terminaux premium les plus puissants du mois d’août est mené, encore une fois, par le ASUS ROG Téléphone 6un appareil doté du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et de 16 Go de RAM LPDDR5X et qui a atteint un score moyen de 1 110 172 points. Le deuxième échelon de cette liste est occupé par l’IQOO 9T avec un score moyen de 1 081 222 points et la troisième place du podium revient à un autre mobile gaming, le Red Magic 7 avec un score de 1 054 238 points.

Le seul terminal de cette liste qui n’est pas équipé d’un processeur Qualcomm est le vivo X80, qui dispose d’un MediaTek Dimensity 9000 et qui perd deux positions par rapport au mois précédent, se plaçant à la sixième place avec un score moyen de 1 002 187 points.

Le reste des positions de ce classement est occupé par des modèles dotés de l’un des deux chipsets Qualcomm haut de gamme. Ce sont les Xiaomi 12S Ultra, Black Shark 5 Pro, Motorola Edge 30 Pro, vivo X80 Pro, Samsung Galaxy Z Fold4 et Xiaomi 12 Pro.

Ce sont les mobiles milieu de gamme les plus puissants du mois d’août

Le classement des terminaux moyen haut de gamme est mené, depuis encore un mois, par trois mobiles équipés du MediaTek Dimension 8100 et ainsi le realme GT Neo 3 occupe la première place, renversant le OnePlus 10R 5G ou OnePlus Ace qui tombe à la quatrième place, avec un score moyen de 814 002 pointssuivi de près par le POCO X4 GT avec un score de 787 134 points et complète le podium du Xiaomi Redmi K50i avec un score de 785 644 points.

Les autres places de cette liste sont occupées, dans cet ordre, par les realme GT Neo2, IQOO Neo 6, POCO F3, realme GT Neo 3T, realme GT Neo 2T et POCO F4.

Ce sont les téléphones de milieu de gamme les plus puissants en août

Enfin, le classement des terminaux milieu de gamme les plus puissants du mois d’août est mené par le révolutionnaire Nothing Phone (1) avec une note moyenne de 578 467 points. La deuxième place de cette liste est occupée par l’IQOO Z5 avec un score de 559 452 points et le realme GT Master Edition ferme le podium avec un score moyen de 545 362 points.

Les quatrième et cinquième places de cette liste sont occupées par les realme Q3 et le Xiaomi 11 Lite, tous deux équipés du Snapdragon 778G, avec un score moyen de 543 325 points et 534 022 points respectivement.

Les autres positions de ce classement sont occupées, dans cet ordre, par les Xiaomi 11 Lite 5G NE, HONOR 50, Samsung Galaxy A52s 5G, Huawei Nova 9 et Samsung Galaxy M52 5G.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂