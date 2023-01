Les "Téléphone Coca-Cola" c’est une réalité et il sera fabriqué par realme

in

Des rumeurs sur un présumé « Téléphone Coca-Cola » ont pris plus de force que jamais ces derniers jours, après une photo dudit appareil apparaissent filtrés sur le réseau, révélant une téléphone personnalisé avec couleurs et logo du célèbre soda. Depuis, Internet s’est tourné vers la recherche de compagnie qui se cache derrière ce produit accrocheur.

Heureusement pour les fans de Coca-Cola, il n’a pas fallu longtemps pour découvrir qu’en effet, le « Colaphone » est réel. Et pas seulement : nous savons déjà quelle est la marque vous avez décidé de créer l’appareil.

Realme va créer le premier smartphone Coca-Cola officiel

La première image filtrée de l’appareil donnait déjà quelques indications sur la marque chargée de lui donner vie. Après tout, sa conception était identique à celui d’un realme 10sauf la couleur rouge et logo de Coca-Cola dans le dos.

Maintenant la marque elle-même a partagé un tweet éclairant où il explique que « quelque chose se prépare dans realme », ​​​​avec un lien vers le site Web d’un événement spécial avec le slogan « cheers for real ». L’esthétique du web fait clairement référence à la boisson susmentionnée.

Quand Pepsi a lancé son propre téléphone portable

Et si tout ce qui précède ne suffisait pas, le vice-président de realme India a partagé une image sur son profil Twitter, avec le même slogan susmentionné et un vrai moi 10 dont le dos reflète un Une canette de coca cola.

Bravo pour de vrai ! pic.twitter.com/HMLxhHcQAP – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 27 janvier 2023

Pour le moment, la société n’a pas donné plus d’informations sur cet événement, ni sur l’appareil ou la collaboration avec The Coca-Cola Company. Très probablement, nous connaîtrons plus de détails à ce sujet realme 10 édition spéciale au fil des jours.

