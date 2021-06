Les techniciens de réparation Apple ont posté les nus d’une femme sur son Facebook pendant qu’ils réparaient son téléphone

Apple a payé des millions de dollars à une étudiante après que des techniciens de réparation d’iPhone aient téléchargé ses images et vidéos nues sur son compte Facebook.

Des documents juridiques dans l’affaire discrète montrent que le géant de la technologie s’est mis d’accord sur une somme non divulguée de plusieurs millions de dollars avec une femme de 21 ans au sujet d’un incident survenu dans un centre de réparation Apple en 2016.

Les images ont été téléchargées depuis le téléphone de la femme par deux employés de l’établissement après qu’elle ait envoyé son téléphone à Apple pour réparation.

Le téléphone a été envoyé à un entrepreneur en réparation Apple en Californie appelé Pegatron Technology Service.

L’affaire compromet la capacité d’Apple à protéger la vie privée des clients malgré leurs efforts continus pour empêcher les techniciens indépendants de réparer leurs produits.

Apple est accusé d’avoir publié les nus de clients.

Deux techniciens ont posté « 10 photos d’elle à divers stades de déshabillage et une vidéo de sexe » sur le propre compte Facebook de la femme, à son insu, donnant l’impression qu’elle avait elle-même partagé les images.

La femme, une étudiante universitaire de l’Oregon, a été informée de la violation de la vie privée par des amis qui avaient déjà vu les messages.

Elle dit que l’épreuve lui a causé « une grave détresse émotionnelle ».

Ses avocats ont demandé à Apple 5 millions de dollars d’indemnisation, et bien que le règlement exact n’ait pas été révélé, il a été décrit dans les dossiers judiciaires comme une « somme de plusieurs millions de dollars ».

Les avocats de la victime avaient auparavant menacé de poursuivre en justice pour atteinte à la vie privée et souffrance émotionnelle et avaient mis en garde Apple contre la publicité négative que l’affaire pourrait générer.

Le règlement a été révélé dans un procès entre Pegatron et son assureur. Après que Pegatron a remboursé Apple pour le règlement, son assureur a refusé de payer le coût.

Le nom d’Apple a d’abord été tenu à l’écart de l’affaire et n’a été appelé que « client », mais une autre affaire a révélé l’implication du géant de la technologie.

Apple a lancé une enquête « exhaustive » suite à l’incident et les deux employés chargés de partager les images ont été licenciés.

Apple s’est opposé à l’utilisation de techniciens externes.

L’incident remet directement en cause l’argument de longue date d’Apple contre le fait d’autoriser des techniciens indépendants à réparer les appareils Apple.

La société de technologie a affirmé que laisser des techniciens externes contrôler les réparations menaçait la vie privée et la sécurité des clients. Cependant, leur emprise sur la vie privée semble quelque peu compromise par cette affaire.

L’entreprise fait depuis longtemps du lobbying contre les factures de droit de réparation. Vingt-sept États ont examiné ces projets de loi en 2021 et, déjà, plus de la moitié ont été rejetés ou rejetés.

Les défenseurs des factures disent que les entreprises technologiques veulent monopoliser les réparations, obligeant les clients à payer des prix élevés ou à acheter de nouveaux produits. Ils soutiennent également que cela a un impact environnemental désastreux en encourageant les clients à se débarrasser des produits plus anciens et endommagés plutôt que de payer des coûts de réparation élevés.

Apple et d’autres sociétés technologiques opposées aux projets de loi affirment que des techniciens externes pourraient arnaquer la propriété intellectuelle et exposer les consommateurs à des risques de sécurité.

S’il est impossible de dire si un technicien externe aurait partagé ou non les images de cette femme sans son consentement, l’affaire diminue pour le moins la confiance que les clients Apple accordent à leurs techniciens de réparation.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.