Les teasers de Rick et Morty en direct ont des fans qui veulent un film complet

Adult Swim l’a tué ces derniers temps avec pas moins de trois nouvelles promotions en direct pour Rick et Morty, et de nombreux fans espèrent que cela mènera à un vrai film. Dans les clips, Christopher Lloyd joue une incarnation en direct du scientifique fou titulaire Rick Sanchez, un choix de casting approprié car le personnage a été inspiré par Doc Brown. Ce et Ça : chapitre deux‘s Jaeden Martell est également présenté comme le petit-fils de Rick, Morty, comme vous pouvez le voir dans les clips ci-dessous.

La fin du jeu pour les promos live-action continues n’est pas claire avec le mystère qui semble se dérouler avec de brefs extraits publiés à la fois. Ils auraient pu simplement être créés pour aider à promouvoir Rick et Morty, et rien n’indique qu’il s’agisse d’une véritable adaptation cinématographique en direct. Malgré tout, de nombreux fans espéraient qu’un Rick et Morty le film pourrait se produire en fonction de la réponse positive aux vidéos.

Étant donné que Retour vers le futur a inspiré Rick et Morty, le casting de Lloyd en particulier a de nombreux fans heureux. Une personne a tweeté : « Si le clip d’un ‘Rick et Morty Movie’ est en fait une bande-annonce. Je suis tellement heureux qu’ils aient embauché Christopher Lloyd pour le rôle ! Apporte juste de la joie à mon âme car « Back to the Future » est ma série/trilogie préférée de tous les temps! »

Si le clip d’un « Rick and Morty Movie » est en fait une bande-annonce, je suis si heureux qu’ils aient engagé Christopher Lloyd pour le rôle ! Apporte juste de la joie à mon âme car « Back to the Future » est ma série/trilogie préférée de tous les temps ! – JonoLeviaThan (@JonoLeviaThan) 4 septembre 2021

« C’est incroyable de voir Christopher Lloyd jouer le personnage sur lequel il s’inspire de la plus grande série animée jamais réalisée », a déclaré un autre fan. « Est-ce que cela pourrait être le prélude d’un épisode ou d’un film d’action en direct? S’il vous plaît, faites-le. «

C’est incroyable de voir Christopher Lloyd jouer le personnage dont il s’inspire dans la plus grande série animée jamais réalisée. Serait-ce un prélude à un épisode ou à un film d’action en direct? S’il vous plaît, faites-le arriver #rickAndMorty#nagedadulteshttps://t.co/gSaHWXDHaL – Glenn Burris (@Revelation031) 6 septembre 2021

Bien sûr, de nombreux fans étaient sceptiques quant à un film d’action réelle, mais certains sont maintenant vendus après avoir vu les teasers. Comme le dit un fan : « Tu sais. Je n’ai jamais voulu d’action en direct Rick et Morty. Mais ça? C’est parfait. En fait, ça ne me dérangerait pas une action en direct Rick et Morty film tbh… tant que c’est comme ça. »

Tu sais. Je n’ai jamais voulu un Live Action Rick et Morty. Mais ça? C’est parfait. En fait, cela ne me dérangerait pas un film d’action en direct de Rick et Morty tbh … tant que c’est comme ça. https://t.co/685aNO9zwo — Nitro-Spidey : le compère de Deadpool | BLM (@NitroSpidey) 5 septembre 2021

La principale raison pour laquelle les fans ont vraiment adopté Christopher Lloyd dans le rôle de Rick remonte aux origines de Rick et Morty. Développé à l’origine comme un dessin animé appelé Les aventures de Doc et Mharti, il a été conçu comme une parodie directe de Retour vers le futurest Doc Brown et Marty McFly. Les personnages ont été repensés avec leurs nouveaux noms lorsque les créateurs Dan Harmon et Justin Roiland ont développé Rick et Morty pour Adult Swim, bien que Rick partage toujours de nombreuses similitudes avec Doc.

Quant à Morty, certains fans ont proposé d’autres acteurs comme Michael Cera et Tom Holland pour le rôle. Martell les vend vraiment de plus en plus en tant que Morty Smith en direct, cependant, chaque nouveau teaser montrant à quel point il cloue vraiment les manières du personnage timide. Même la façon dont il s’agite au sol dans le dernier teaser, qui reconstitue une scène du pilote, rappelle beaucoup Morty.

Il y a beaucoup de buzz sur Rick et Morty en ce moment après que le spectacle vient de terminer sa cinquième saison. Avec l’attente de la saison 6, les fans discutent également largement de la possibilité d’un film basé sur les nouvelles promos. Le temps nous dira si cela se concrétise, mais la série animée ne va certainement nulle part. À partir de maintenant, vous pouvez voir ce que les fans disent de l’adaptation potentielle en direct sur Twitter.

Je mourrais littéralement s’ils faisaient un film d’action en direct avec Rick et Morty https://t.co/RzV1gsS1Cs – julia♓️ (@juliamasseyxx) 3 septembre 2021

Christopher Fucking Lloyd dans le rôle de Rick Sanchez dans un film d’action en direct de Rick et Morty ? Je dis oui! pic.twitter.com/G3mzznMlt3 – ???? Tommy Sainte Yse ???? (@Liquid_Vain) 5 septembre 2021

Est-ce que je pense qu’ils ont besoin d’un film d’action en direct de Rick et Morty? Non.

Suis-je impressionné qu’ils aient choisi Christopher Lloyd ? Absolument. https://t.co/I7CFf0UW6l – Molly Rose (@DemocraticMolly) 3 septembre 2021

Je tuerais pour que Christopher Lloyd fasse un film d’action en direct avec Rick et Morty ! Qui est avec moi? – Cory Hall (@Iron_Dad1) 6 septembre 2021

« Doc et Marty » aurait été du génie. Je pense que nous avons besoin d’un film en direct avec Rick et Morty, avec Christopher Lloyd dans le rôle de Rick. @adultswim@RickandMorty#RickandMortyhttps://t.co/gikwCGIkYm – Nick Hill (@Sysadminsith) 3 septembre 2021

Christophe Lloyd ! Je vais prendre ce film de Rick et Morty ! #RickandMortyhttps://t.co/qMBULdHtZB – Barry (@Barrybgb) 3 septembre 2021

OMG, Christopher Lloyd dans le rôle de Rick est PARFAIT !!! ????Et le petit garçon jouant Morty, je le reconnais d’après un film que j’aime beaucoup appelé « St. Vincent ». Il est si mignon! https://t.co/55lS7NZ2cF – flygyrl72 (@flygyrl72) 3 septembre 2021

On dirait un film d’action en direct de Rick et Morty avec CHRISTOPHER MF LLOYD ???? …sis, parfois les planètes s’alignent lol — neff ???? (@neff_goldblum) 3 septembre 2021

Christopher Lloyd et Michael Cera devraient jouer Rick et Morty dans un film d’action en direct – Gourou (@QuotableGuru) 5 septembre 2021