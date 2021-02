Les teasers de l’assemblage créatif pourraient devenir une bande-annonce pour Total War: Warhammer 3

Assemblée créative porte la création de battage médiatique à un nouveau niveau avec sa succession de teasers pour quelque chose de grand dans l’univers de Warhammer, la plupart de la communauté pensant que c’est une bande-annonce pour la sortie 2021 Guerre totale: Warhammer 3, le troisième et dernier volet de la trilogie. La bande-annonce sortira jeudi.

Pourquoi tant de gens espèrent-ils que c’est Warhammer 3? Eh bien, tout le monde veut que le jeu sorte bientôt, c’est probablement la moitié de la raison. Mais il y a aussi d’autres choses qui suggèrent que la prochaine étape pour Warhammer est un peu plus grande qu’un simple autre DLC.

Faites attention aux cieux… pic.twitter.com/1ZWEBayhzn – Guerre totale (@totalwar) 1 février 2021

Pour comprendre ce qui se passe, vous devez vous familiariser avec un peu de savoir. Le premier teaser sorti vendredi, sous le titre «Azyr Rises…» représentait Khorne, le dieu du sang. Le teaser d’aujourd’hui – «Heed the Heavens» représente Tzeentch, le dieu du changement du Chaos.

Il est probable que les deux prochains teasers, demain et mercredi, présenteront les deux autres dieux du Chaos – Slaanesh et Nurgle. Slaanesh est le «Prince du Plaisir» ou le Dieu de l’Excès, et Nurgle est autrement connu comme le «Seigneur de la Décomposition».

Si tel est le cas – et les teasers représentent quatre dieux du Chaos – alors tout ce qui arrivera jeudi sera soit un nouveau DLC pour Warhammer 2, soit le récit du dernier épisode de la série, où Chaos sera divisé en quatre factions. Une bande-annonce de Warhammer 3 pourrait arriver jeudi.

Alternativement, les deux teasers suivants (pour correspondre à la tendance de CA à publier des bandes-annonces jeudi) pourraient montrer d’autres factions présentes dans le prochain match. La spéculation selon laquelle ce seront les deux prochains dieux du Chaos, cependant.

Une autre raison pour laquelle il s’agit de plus qu’un simple DLC est que ce modèle de teasers ne correspond à rien d’autre publié pour Total War: Warhammer 2. C’est quelque chose de grand, plus grand que n’importe quelle version de DLC.

Creative Assembly est peut-être en train de liquider tout le monde, mais avec la sortie de Warhammer 3 prévue pour 2021, cela semble être l’option la plus probable.

La communauté a espéré plus de nouvelles sur le prochain jeu Warhammer, et Creative Assembly a été très calme. Warhammer 2 a peut-être déjà publié ses derniers DLC, et la société passe à l’étape suivante après une année 2020 difficile pour le développement de jeux.

Pour rester à l’écoute des nouvelles – ou pour attendre avec impatience les prochains teasers – vous pouvez consulter la page Twitter officielle de Total War où les teasers sont publiés en premier.