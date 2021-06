Les teasers de Chucky ramènent Brad Dourif et Jennifer Tilly

Malgré Un jeu d’enfant obtenir un nouveau redémarrage élégant au cours des dernières années, pour de nombreux fans de la poupée démoniaque Chucky, il n’y a qu’un seul acteur qui peut donner vie à la poupée Good Guy maléfique et sage. À présent Brad Dourif est de retour en tant que voix derrière la terreur de la taille d’une pinte dans les premiers teasers de la série télévisée Chucky de Don Mancini. Le réalisateur a profité de son compte Twitter pour partager deux courts clips de la série, qui arrive sur SYFY et USA cet automne.

Chucky poursuivra l’histoire des films originaux Un jeu d’enfant, Dourif reprenant son rôle emblématique et Jennifer Tilly revenir en tant que La mariée de Chucky, Tiffany. Bien que nous n’ayons pas encore vu de séquences réelles de la série, ces teasers et la sortie à venir se rapprochent, il semble que cela arrivera très bientôt. Les extraits alléchants de Mancini seront juste suffisants pour inciter les fans de la franchise à voir le Chucky original de retour dans les affaires.

Les fans ont montré leur amour pour le retour de Chucky, un tweet, « Wow, #Chucky, la NOUVELLE série à venir sur #SyFy basée sur notre poupée tueuse préférée est visuellement époustouflante. Bravo à tous ceux qui travaillent sur la série. J’ai hâte d’en voir plus. Cela va être quelque chose de vraiment spécial pour Fans de Chucky. », tandis qu’un autre a ajouté. « Mon personnage d’horreur préféré de tous les temps !!! Merci Don !!! »

le Un jeu d’enfant les films sont devenus un succès instantané à la fin des années 80, et même avec Jeu d’enfant 3 devenant interdite en tant que vidéo méchante à un moment donné où elle a été considérée comme l’inspiration pour deux meurtres qui ont eu lieu au Royaume-Uni, la série est revenue pour plus à la fin des années 90 et 2000, développant l’idée d’avoir une poupée possédée à faire il deux avec l’ajout de la « mariée » de Tilly arrivant dans La mariée de Chucky en 1998. Trois autres suites ont été publiées, avec Culte de Chucky étant le dernier en 2017. Un film de redémarrage est sorti en 2019, avec Guerres des étoiles acteur et supermo voix-off méchant, Mark Hamill apparaissant comme la poupée maudite, et bien que le film ait fait un retour raisonnable, les critiques étaient mitigées, le film n’obtenant qu’une approbation de 69% sur Rotten Tomatoes.

La nouvelle série devrait ramener de nombreux visages familiers de la franchise, dont Fiona Dourif, Alex Vincent et Christine Elise, et promet d’être une « nouvelle version de la franchise ». Le synopsis officiel se lit comme suit: « Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à exposer les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. »

Avec les deux premiers teasers arrivant à une heure d’intervalle tôt ce matin, nous pouvons nous attendre à voir plus de la série très bientôt avant la première d’automne, car comme l’a dit la voix rauque terriblement familière, il revient toujours.

