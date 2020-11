Les taux de mortalité ont chuté de 18% chez les patients hospitalisés COVID-19 à mesure que les traitements s’améliorent

Deux grandes études récentes montrent que les personnes hospitalisées pour COVID-19 en mars étaient plus de trois fois plus susceptibles de mourir que les personnes hospitalisées pour COVID-19 en août.

La première étude a utilisé les données de trois hôpitaux de New York. Le risque de décès d’une personne hospitalisée pour le coronavirus dans ces hôpitaux est passé de 25,6% ajusté en mars à 7,6% en août. La deuxième étude, qui a examiné les taux de survie en Angleterre, a trouvé une amélioration similaire.

Amélioration continue et significative

En mars, sur 1724 personnes hospitalisées pour COVID-19 dans les trois hôpitaux de New York, 430 sont décédées. En août, 134 ont été hospitalisés et cinq sont décédés. Ce changement dans les chiffres bruts pourrait être motivé par qui arrivait à l’hôpital – si seulement les personnes âgées tombaient malades, le taux de mortalité serait plus élevé, par exemple – mais les chercheurs ont contrôlé cela dans leurs calculs.

Pour mieux comprendre ce qui causait cette diminution du taux de mortalité par hospitalisation, les chercheurs ont pris en compte un certain nombre de facteurs de confusion possibles, notamment l’âge des patients à l’hospitalisation, la race et l’origine ethnique, la quantité de soutien en oxygène dont les personnes avaient besoin à leur arrivée à l’hôpital et des facteurs de risque tels que le surpoids, le tabagisme, l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies pulmonaires, etc.

Quelle que soit leur situation spécifique, une personne hospitalisée en mars pour COVID-19 était plus de trois fois plus susceptible de mourir qu’une personne hospitalisée en août.

L’étude en Angleterre a examiné des patients hospitalisés atteints de coronavirus qui étaient suffisamment malades pour se rendre dans une unité de dépendance élevée (HDU) – une unité où ils étaient étroitement surveillés pour leurs besoins en oxygène – ou dans l’unité de soins intensifs (USI). Comme dans l’étude de New York, les chercheurs ont également pris en compte les facteurs de confusion, mais ils ont calculé les taux de survie au lieu des taux de mortalité.

En examinant 21082 hospitalisations en Angleterre du 29 mars au 21 juin 2020, les auteurs ont constaté une amélioration continue des taux de survie de 12,7% par semaine dans l’HDU et de 8,9% par semaine en USI. Dans l’ensemble, entre mars et juin, le taux de survie est passé de 71,6% à 92,7% dans l’HDU et de 58% à 80,4% dans l’USI. Ces augmentations de la survie après l’hospitalisation pour le coronavirus en Angleterre reflétaient les changements à New York.

De meilleurs traitements et de meilleurs soins sont responsables

La principale raison pour laquelle les chercheurs pensent que les patients atteints de coronavirus se portent mieux est simplement qu’il existe maintenant des traitements efficaces contre le virus qui n’existaient pas en mars.

Je suis médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco et j’ai été témoin de ces améliorations de première main. Au début, mes collègues et moi n’avions aucune idée de la façon de traiter ce tout nouveau virus qui a éclaté sur la scène fin 2019. Mais au printemps, de grandes études ont testé différents traitements pour COVID-19 et nous utilisons maintenant un antiviral appelé remdesivir et un stéroïde appelé dexaméthasone pour traiter nos patients hospitalisés atteints de coronavirus.

Parallèlement à ces nouveaux traitements, les médecins ont acquis de l’expérience et appris des techniques simples qui amélioraient les résultats au fil du temps, comme placer un patient avec un faible taux d’oxygène dans une position couchée pour aider à répartir l’oxygène plus uniformément dans les poumons. Et au fil du temps, les hôpitaux sont mieux préparés pour faire face au besoin accru d’oxygène et d’autres soins spécialisés pour les patients atteints du coronavirus.

Bien que l’amélioration des soins et des médicaments efficaces comme le remdesivir et la dexaméthasone aient grandement aidé, le virus est toujours très dangereux. Les personnes atteintes de cas graves peuvent souffrir de symptômes prolongés de fatigue et d’autres effets débilitants. Par conséquent, d’autres traitements devraient être et sont toujours explorés.

Les mesures de santé publique aident aussi

Les traitements se sont sans aucun doute améliorés. Mais les auteurs de l’étude de New York mentionnent spécifiquement que les mesures de santé publique ont non seulement conduit à la chute des taux d’hospitalisation – 1724 en mars contre 134 en août – mais auraient également pu contribuer à réduire les taux de mortalité.

Ma propre recherche propose que la distance sociale et les couvertures faciales peuvent réduire la quantité de virus auxquels les personnes sont exposées, conduisant globalement à des cas moins graves de COVID-19. Il est important de continuer à suivre les mesures de santé publique pour nous aider à traverser la pandémie. Cela ralentira la propagation du virus et aidera à garder les gens en meilleure santé jusqu’à ce qu’un vaccin sûr et efficace soit largement disponible.

