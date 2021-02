Les taux de mortalité liés à l’alcool atteignent un nouveau sommet en Angleterre et au Pays de Galles au cours des 9 premiers mois de 2020, selon de nouveaux chiffres

Plus de personnes sont mortes en Angleterre et au Pays de Galles après avoir bu de l’alcool au cours des trois premiers trimestres de 2020 qu’à tout autre moment au cours des deux dernières décennies, selon les registres tenus par l’Office of National Statistics (ONS) du Royaume-Uni.

Dans un nouveau rapport publié mardi, l’ONS a constaté que l’alcool était un facteur contributif à 5460 décès en Angleterre et au Pays de Galles entre janvier et septembre – une augmentation de 17% des décès liés à l’alcool au cours de la même période de l’année précédente.

En 2019, il y a eu 11 décès pour 100000. Ce taux est passé à 12,8 en 2020.

Julie Breslin de l’organisme de bienfaisance pour la drogue, l’alcool et la santé mentale « We Are With You » a déclaré que l’augmentation du nombre de décès liés à la consommation d’alcool était liée aux restrictions relatives aux coronavirus au Royaume-Uni, qui ont empêché les gens de rencontrer leur réseau de soutien habituel, comme la famille, ou d’accéder ressources sur la toxicomanie.

«Nos recherches ont montré qu’à la fin de l’année dernière, plus d’un sur deux de plus de 50 ans buvait à un niveau qui pourrait causer des problèmes de santé maintenant ou à l’avenir, avec près d’un sur quatre classé comme à haut risque ou possiblement dépendant». Dit Breslin.

Le rapport de l’ONS a noté que les décès liés à l’alcool sont normalement plus élevés au cours du premier trimestre de chaque année. En 2020, cependant, les taux de mortalité élevés observés dans les premiers mois de l’année se sont maintenus au cours des deux trimestres suivants. L’agence a commencé à suivre les décès liés à l’alcool en 2001.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂