Les tatoueurs de l’Illinois utilisent des moyens créatifs pour cacher le tissu cicatriciel

Si vous avez du tissu cicatriciel sur votre corps, vous saurez à quel point cela peut paraître désagréable. Pour certains d’entre nous, les cicatrices peuvent nous faire paraître rudes et dangereux. Pour d’autres, cela peut être rebutant car cela nous donne l’air si bourru et agressif. Les tatoueurs, cependant, ont tendance à être les personnes idéales vers lesquelles se tourner lorsque vous voulez un moyen de couvrir le tissu cicatriciel. La plupart du temps, ils recouvrent simplement le tissu avec un tatouage suffisamment fort pour masquer essentiellement les cicatrices.

Photo : Allef Vinicius/Unsplash

Cependant, grâce au spécialiste du tatouage de l’Illinois, Eric Catalano, nous voyons de plus en plus de façons inventives de déguiser le tissu cicatriciel. Catalano est devenu célèbre pour ses compétences en matière de dissimulation de tissus cicatriciels lorsqu’il a aidé Mark Bertram, un homme de la région qui avait perdu une partie de ses doigts dans un accident. Bertram a demandé à Catalano de créer un tatouage humoristique qui aiderait à atténuer le fait que deux de ses doigts étaient plus petits que les autres.

La conception authentique et réaliste des tatouages ​​​​a fait que le travail a fini par devenir viral. Cela signifiait que Catalano commençait à attirer de plus en plus de personnes dans son salon de tatouage de l’Illinois pour commencer à faire un travail similaire. C’est le même que le travail qu’il a effectué pour Leslie Pollan, qui avait une cicatrice à la lèvre qu’elle avait l’intention de cacher. La chirurgie plastique s’est avérée infructueuse et Catalano s’est mise au travail pour que sa cicatrice sur les lèvres se fonde et apparaisse comme une caractéristique esthétique élégante par opposition à quelque chose dont il faut s’inquiéter.

Photo : Andrej Lisakov/Unsplash

Le revêtement de tissu cicatriciel créatif devient de plus en plus populaire

Grâce au travail effectué dans l’Illinois, tout le monde, des victimes d’agressions aux patients atteints de cancer, peut cacher et guérir ses cicatrices. Tant de gens se rendent maintenant dans son magasin pour chercher de l’aide que Catalano a maintenant lancé ce qu’il appelle le mercredi du bien-être. Le troisième jour de la semaine, jusqu’à huit tatouages ​​de ce style sont réalisés pour absolument rien. Pour Catalano, l’argent, c’est bien, mais aider les gens à contrôler émotionnellement leur apparence et leur vie vaut plus que le prix d’un tatouage.

C’est donc grâce à Catalano que de nombreux tatoueurs empruntent désormais le même chemin. De plus en plus de salons de tatouage offrent un service vers lequel les gens peuvent se tourner lorsqu’ils veulent essayer de faire disparaître ce genre de cicatrices.