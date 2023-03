Les tatouages ​​que Georgina Rodriguez a eus pour toujours se souvenir du fils qu’elle a perdu

La saison 2 de « Je suis Georgina » a été créée le 24 mars sur Netflix et, comme promis, a montré moments intimes dans la vie de Georgina Rodríguez. L’un d’eux était lors de son voyage en Sardaigne, lorsqu’elle s’est fait tatouer différents motifs spéciaux, comme quelque chose pour représenter le jumeau qu’elle a perdu en couches.

Lors de vacances avec les « Darlings », comme elle appelle son groupe d’amis les plus proches, et ses enfants, elle a fait venir dans son avion privé un tatoueur qui pourrait faire les dessins qu’elle voulait et ce fut, ni plus ni moins, celle de la cousine de son amie Mamen Morales.

Rappelons qu’en avril 2022, Georgina et Cristiano Ronaldo ont annoncé que l’un des jumeaux qui venait de naître venait de mourir.

LES TATOUAGES OBTENUS PAR GEORGINA RODRÍGUEZ EN L’HONNEUR D’ÁNGEL, DE SES ENFANTS ET DE CRISTIANO RONALDO

1. Un ange

Le premier tatouage était l’objectif principal de la séance avec le tatoueur, car Georgina recherchait capturer quelque chose qui représente votre enfant décédé et qu’elle peut toujours l’emporter avec elle. Par conséquent, il a mis un conception d’un ange de style chérubin sur l’avant-bras et, avec la capacité de ligne fine de l’artiste, il est resté comme une peinture en noir et blanc.

Le tatouage de Georgina Rodriguez en l’honneur de son fils Ángel a été montré dans la saison 2 de « I’m Georgina » (Photo : Netflix)

2. « C ≤3G »

Les tatouages ​​suivants étaient une impulsion du moment. Réalisant que cela ne faisait pas trop mal et que le travail du tatoueur était bon, il a choisi de graver également quelque chose de spécial sur sa peau de sa relation avec Cristiano Ronaldo. Il s’agissait de la initiales des deux (C et G) qu’il avait écrit sur un morceau de papier pour elle en le premier voyage qu’ils ont fait ensemble en couple, qui était destiné à la ville romantique de Paris. Le mannequin a dit qu’elle avait gardé la note et qu’elle avait même fait fabriquer des néons.

Georgina Rodríguez a pris le dessin de son deuxième tatouage d’une note laissée par Cristiano Ronaldo (Photo : Georgina Rodríguez/ Instagram)

3. « Maman »

Le troisième et dernier tatouage qu’il a décidé de se faire ce jour-là était le mot « maman », un rôle que Georgina a et très important pour elle, car ses enfants (qu’ils soient biologiques ou non) sont tout. Comme c’était une idée du moment, il avait l’aide de tous ses enfants pour chacun d’écrire une lettre du mot, qui a été tatoué sur son autre avant-bras.

Le mot « maman » sur le tatouage de Georgina Rodríguez a été écrit par ses enfants (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « I AM GEORGINA » ?

L’émission de téléréalité avec Georgina Rodríguez est disponible dans le catalogue Netflix depuis le 24 mars 2023. Alors, si vous voulez voir la saison 2 de « I’m Georgina », il vous suffit d’avoir un abonnement à la plateforme.