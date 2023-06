Les taquineries de Laika livrent une bataille de câlins en stop-motion à Wildwood, ainsi que d’autres nouveaux projets

Alors que les studios d’animation traversent leurs divers hauts et bas de ces dernières années, l’un d’eux se prépare à son prochain grand long métrage. Plus tôt cette semaine, Empire a visité le siège social de Laika et leur a parlé de leur prochain film, Forêt sauvage. Empire a confirmé que le film devrait sortir en 2025, et il va repousser les limites de l’animation en stop motion de toutes nouvelles manières pour l’équipe.





Forêt sauvage est dirigé par le PDG Travis Knight et est basé sur le roman de Colin Meloy. Le film suit Prue McKeel alors qu’elle tombe sur une étrange forêt de magie. Le film présente également une énorme séquence de bataille, qui sera une première pour le studio. Knight élabore avec Empire sur la production.

« C’est la chose la plus difficile à laquelle nous nous attaquons dans ce film. Nous commençons à nous ébranler et à hésiter à dire: « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, comment allons-nous faire ça? » Mais je pense que ça va marcher. Et tu me diras quand le film sera terminé si c’est le cas. Les films en stop motion ont tendance à avoir l’air d’avoir été tournés sur une table, parce qu’ils le sont. Déplacer un objet physique une image à la fois et essayer de lui donner vie, c’est son propre défi. Et puis vous apportez tout le cinétisme que vous auriez dans un film d’action en direct … C’est tellement difficile.

Ce n’est pas la première fois que Laika explore de nouveaux terrains pour l’animation en stop motion. 2016 Kubo et les deux cordes comportait un énorme monstre squelette de marionnette de 16 pieds et 400 livres. Le studio s’est entretenu avec Insider sur les difficultés de travailler avec une marionnette aussi massive, la vidéo peut être trouvée ci-dessous.





Alors que Laika avance avec son prochain film en stop motion, le studio entre également dans un nouveau territoire, le film d’action en direct ! Annoncé en mars 2021, Laika adaptera le roman policier de John Bronlow, Dix-sept, à l’écran d’argent. Brownlow a partagé son enthousiasme avec Deadline.

« Je suis absolument ravi de développer Dix-sept pour l’écran avec Laika. En tant que fan de longue date des films de Laika pour leur vision, leur cœur, leur savoir-faire, leur intelligence et leur ambition, je n’aurais pas pu espérer que le roman ou l’univers qu’il habite ait trouvé une maison meilleure ou plus excitante. Je suis plus qu’honoré de faire partie de leurs plans pour l’avenir.

Si vous êtes familier avec Coraline, Paranormand, Les Boxtrollsou Kubo et les deux cordes, alors vous connaissez également Laika. Le studio a été acclamé par la critique pour ses fonctions de stop motion audacieuses et mémorables. Leur dernier film, 2019 Lien manquant, a été nominé pour le meilleur long métrage d’animation aux Oscars et a remporté un Golden Globe du meilleur long métrage d’animation. Pendant ce temps, Knight est à la fois président et chef de la direction de la société et présente également une histoire de direction impressionnante. Ses crédits de réalisation incluent Kubo et 2018 Bourdon.

Également sur l’ardoise de Laika se trouve The Night Gardener, qui est décrit comme un « conte folklorique néo-noir ». Le film devrait être scénarisé par Bill Dubuque (Ozark) et destiné à un public beaucoup plus mature. Knight commente la direction différente du film avec Empire.