Les talibans armés entrent à Kaboul et cherchent un transfert de pouvoir alors que les États-Unis évacuent la capitale afghane

Pranarom Huile Essentielle Cèdre de Virginie 10ml

L' Huile Essentielle Cèdre de Virginie est une huile essentielle fabriquée grâce à la distillation du bois coupé et transformé par la suite en copeaux. Le cèdre de Virginie est originaire , comme son nom l'indique, de l'Est des Etats-Unis et a l'incroyable particularité de pouvoir vivre plus de 450 ans ! Appartenant à la famille des Cupressacées, on peut également l'appeler 'cèdre du Texas'. Cette huile est reconnue comme une huile aux propriétés thérapeutiques depuis de nombreux siècles, en effet, les Tibétains avaient tendances à l'utiliser comme encens dans les temples. Elle détient une odeur aux notes boisées, typique du cèdre.