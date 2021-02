Les t-shirts et les casques de Royal Enfield font désormais partie de l’initiative de personnalisation Make it Yours

03 févr.2021 09:03:29 IST

Ce n’est un secret pour personne que Royal Enfield est un nom connu en France et dispose d’une énorme base de clients et de fidèles à la marque. Bien que ses motos soient certainement populaires, la demande de personnalisation sur Royal Enfields – qui a toujours consisté à faire une déclaration – est à la hausse depuis un certain temps maintenant. Pour tirer le meilleur parti de cette demande, Royal Enfield a lancé son programme de personnalisation interne nommé Make it Yours (MiY) avec l’introduction du tout nouveau Meteor 350. Et maintenant, quelques mois plus tard, Royal Enfield met à la disposition des clients et des fans avec la possibilité d’acheter des casques et des t-shirts personnalisés du programme MiY.

Plus de 7 000 options de personnalisation pour les casques

Plus de 15 000 options personnalisées pour les t-shirts

Les T-shirts commencent à partir de Rs 1 250; les casques commencent à Rs 3,200

Une multitude d’options pour les t-shirts et les casques Royal Enfield

Sur son portail en ligne, Royal Enfield permet aux acheteurs de parcourir une variété d’options de casques et de t-shirts personnalisés. Trois styles de casques sont proposés: demi-visage, intégral et un couvercle « Urban Trooper » de style aventure. Royal Enfield dit qu’il existe plus de 7000 options disponibles pour personnaliser ces casques d’équitation, y compris la couleur de la coque, le tissu interne, les décalcomanies, les visières et même le texte personnalisé, pour ceux qui souhaitent inclure une ligne ou deux sur leur couvercle.

De même, les t-shirts sont disponibles avec plus de 15000 options de personnalisation, y compris des couleurs assorties à celle de sa moto, des illustrations, des badges et, bien sûr, la possibilité d’ajouter un peu de texte sur le devant et le dos du t-shirt .

La gamme de t-shirts personnalisés commence à Rs 1 250, tandis que les prix des casques personnalisés Royal Enfield commencent à Rs 3 200. Les livraisons de ces t-shirts prendraient entre 15 et 20 jours, tandis que les casques personnalisés prendraient environ un mois complet.

Souhaitez-vous un t-shirt ou un casque personnalisé pour accompagner votre Royal Enfield? Faites le nous savoir dans les commentaires.

