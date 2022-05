Les symptômes et les causes des infections à monkeypox, que le CDC appelle un « problème émergent »

De nouveaux cas de monkeypox ont été signalés au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie et aux États-Unis cette semaine, un événement rare pour un virus largement confiné à l’Afrique centrale et occidentale.

Les États-Unis ont signalé mercredi leur premier cas de monkeypox de l’année : un homme du Massachusetts. Le département de la santé de New York a déclaré jeudi qu’il enquêtait également sur un cas possible. Au Royaume-Uni, neuf cas ont été détectés depuis début mai. Jeudi, l’Italie a confirmé un cas récent, le Portugal en a confirmé 14 et l’Espagne sept, ainsi que 22 cas suspects. La France a également signalé un cas suspect jeudi.

« Il s’agit de l’épidémie la plus importante de l’histoire du monkeypox dans l’hémisphère occidental », a déclaré Anne Rimoin, professeur d’épidémiologie à la UCLA Fielding School of Public Health.

La dernière fois que l’hémisphère occidental a connu une épidémie de monkeypox de cette ampleur, c’était en 2003, a-t-elle déclaré, lorsque les États-Unis ont identifié 47 cas.

Ces patients avaient été en contact avec des chiens de prairie infectés et aucun n’est décédé. Mais les experts de la maladie n’ont pas identifié avec précision comment le virus se propage actuellement.

« Ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment semble être au moins un sous-ensemble de cas qui n’ont aucun antécédent de voyage dans l’un de ces pays d’Afrique où le virus de la variole du singe est naturellement présent, et qui ne signalent aucune exposition à quelqu’un. qui a reçu un diagnostic de monkeypox. Donc, ce que nous voyons en ce moment est inhabituel », a déclaré le Dr Agam Rao, médecin à la Division des pathogènes et pathologies à haute conséquence des Centers for Disease Control and Prevention.

Bien que le monkeypox ne se propage pas facilement entre les personnes, le CDC se prépare à des cas supplémentaires aux États-Unis, a déclaré Rao.

« Nous disons aux gens qu’il s’agit d’un problème émergent », a-t-elle déclaré. « Certains problèmes émergents finissent par devenir bénins. D’autres s’intensifient. En tant que problème émergent, nous demandons aux gens de le garder à l’esprit pour le moment.

Qu’est-ce que la variole du singe ?

Monkeypox appartient à la famille des poxvirus, qui comprend la variole. La maladie a reçu son nom après que des scientifiques l’ont découverte chez des singes de laboratoire en 1958. Le premier cas de monkeypox chez un humain a été diagnostiqué en 1970.

Depuis lors, la plupart des infections se sont concentrées en République démocratique du Congo et au Nigeria. La RDC signale des milliers de cas chaque année et le Nigeria a signalé plus de 200 cas confirmés et plus de 500 cas suspects depuis 2017.

Le type de monkeypox identifié dans les cas récents aux États-Unis et en Europe a tendance à produire une maladie plus bénigne que l’autre branche commune du virus.

« Toutes les souches virales que nous connaissons parmi tous ces cas survenus au cours des deux dernières semaines appartiennent au clade ouest-africain. Le clade ouest-africain du monkeypox est beaucoup plus bénin que le clade du bassin du Congo », a déclaré Rao. « C’est une bonne nouvelle dans la mesure où, espérons-le, il n’y aura pas beaucoup de mauvaises choses cliniquement qui arriveront aux personnes qui pourraient être infectées. »

Environ 1% des personnes qui contractent le clade ouest-africain meurent, contre jusqu’à 10% des personnes qui contractent le clade du bassin du Congo, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Rao a déclaré que les personnes qui contractent le clade ouest-africain « récupèrent généralement assez bien » et retournent « à leur vie normale quand c’est fini ».

Selon le CDC, les humains peuvent attraper la variole du singe par des animaux, soit par des morsures ou des égratignures, soit par la préparation de viande de gibier sauvage.

La transmission de personne à personne peut se produire par l’échange de grosses gouttelettes respiratoires lors d’un contact face à face prolongé. Les personnes peuvent également être exposées par contact direct avec des fluides corporels, les lésions qui se forment lors d’une infection ou des objets contaminés comme des vêtements ou de la literie.

De nombreux cas nouvellement identifiés en Europe concernent des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais le monkeypox n’est pas considéré comme une infection sexuellement transmissible.

« Il est probablement prématuré et potentiellement même dangereux de supposer qu’il n’y a que des cas au sein de cette communauté », a déclaré Rao.

Elle a ajouté que la surreprésentation de ce groupe peut simplement être le produit d’un contact peau à peau au sein d’une communauté soudée.

« Il va falloir des études liées à la tentative d’isoler le virus du liquide séminal ou du liquide vaginal. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire avant de dire que cela peut être transmis sexuellement », a-t-elle déclaré.

Le monkeypox commence généralement par des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et épuisement. Les patients peuvent développer une éruption cutanée sur le visage ou d’autres parties du corps dans un délai d’un à trois jours après la fièvre.

L’éruption peut ressembler à la varicelle, à la syphilis ou à l’herpès, mais se distingue par des cloques remplies de liquide appelées vésicules sur la paume des mains.

Les bras et les jambes d’une fillette de 4 ans infectée par le monkeypox à Bondua, au Libéria. BSIP/UIG Via le fichier Getty Images

Les symptômes peuvent se développer de cinq à 21 jours après qu’une personne est infectée. La plupart des gens se rétablissent après deux à quatre semaines.

Suite à l’identification du premier cas américain, le CDC a demandé aux prestataires de soins de santé de rechercher les patients présentant l’éruption cutanée caractéristique du monkeypox.

« Nous recommandons à tous les cliniciens de le faire, mais en particulier à ceux qui s’occupent des patients dans les cliniques de MST », a déclaré Rao, faisant référence aux maladies sexuellement transmissibles.

Jusqu’à présent, a déclaré Rimoin, les infections récentes « semblent être des cas raisonnablement bénins qui ont été découverts dans les cliniques, et non parce que les gens se présentent gravement malades aux urgences ».

Rimoin a déclaré qu’il était logique que de nouveaux cas de monkeypox continuent d’apparaître, car il y a moins d’immunité contre les poxvirus qu’avant 1980, lorsque les gens recevaient encore des vaccins contre la variole.

« Il n’est pas surprenant que nous assistions à des infections à la suite d’expositions, étant donné que nous n’avons plus cette immunité sur laquelle nous comptions à l’époque de l’éradication de la variole », a-t-elle déclaré.

Il n’existe pas de traitement éprouvé pour le monkeypox, mais les médecins peuvent traiter ses symptômes. Rimoin a déclaré que les soins de soutien sont assez efficaces pour le clade ouest-africain. Au-delà de cela, a-t-elle dit, il existe des médicaments expérimentaux qui n’ont pas été largement testés chez l’homme.

Les médecins qui identifient un cas suspect de monkeypox doivent le signaler au CDC, a déclaré Rao, car « tous les traitements potentiels qui pourraient être fournis au patient ne sont vraiment disponibles qu’en consultation avec les autorités de santé publique ».

Les vaccins contre la variole pourraient aider à contrôler une épidémie de monkeypox, selon le CDC, mais les États-Unis ont cessé de vacciner le grand public contre la variole en 1972. En 2019, la Food and Drug Administration a approuvé un vaccin contre la variole. qui protège également les gens du monkeypox, mais il n’est pas largement disponible. Les experts pensent que le vaccin pourrait aider à réduire les symptômes ou à prévenir la maladie s’il est administré peu de temps après qu’une personne est infectée. Le site Web du CDC indique que « dans le cas d’une nouvelle épidémie de monkeypox aux États-Unis, le CDC établira des directives expliquant qui doit être vacciné ».

Pour l’instant, a déclaré Rao, le risque pour la population générale est très faible.

« Je ne voudrais pas que les gens soient trop terriblement alarmés en ce moment et qu’ils changent trop leurs comportements », a-t-elle déclaré.

