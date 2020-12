Les sympathies entrent dans la guerre contre l’alcool

La consommation de boissons alcoolisées est constamment normalisée par notre société. Nous pouvons le voir par le simple fait que les boissons alcoolisées sont présentes dans la plupart des endroits où nous allons: ballades, anniversaires, mariages et même fêtes d’enfants.

Dans ce scénario, même les médias et les programmes de télévision contribuent à la normalisation de la consommation. Il est courant, par exemple, de voir même des adolescents boire ce type de liquide dans des films, des séries et des feuilletons.

Tous ces facteurs stimulent la consommation de boissons alcoolisées. Ce que nous omettons souvent d’informer, c’est le fait que la fréquence élevée et la consommation excessive de ce liquide peuvent avoir un impact direct sur notre bien-être et notre mode de vie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les accidents mortels ne sont pas les seules conséquences causées par ce type de boisson.

L’alcoolisme, par exemple, est une maladie et une dépendance très grave qui interfèrent non seulement dans la vie quotidienne de l’alcoolique, mais aussi dans celle de sa propre famille. Non seulement cela: ce problème finit également par générer d’autres types de problèmes de santé pour le toxicomane.

Au Brésil, l’alcoolisme est considéré comme l’un des plus gros problèmes de santé publique. Selon des enquêtes menées par le ministère de la Santé, environ 15% de la population du pays est dépendante. L’augmentation régulière de la consommation d’alcool entraîne également une augmentation spectaculaire du nombre d’accidents et de maladies liés à ce type de boisson.

Ces données ont un impact direct sur la qualité de vie de l’ensemble de la société. En plus du fait que la personne à charge a elle-même de nombreux problèmes, il influence également négativement la routine des membres de sa famille et de tous ses proches. Dans le même temps, cela peut également provoquer des accidents qui touchent même des étrangers.

L’alcoolique, cependant, est le plus touché par sa propre dépendance. En plus de perdre la trace de ce qui vous rend bon ou mauvais, cela détruit également vos relations interpersonnelles et votre propre santé. L’émergence de certains types de cancer, par exemple, est directement liée à une consommation excessive d’alcool.

Compte tenu de tout ce qui précède, il est possible de conclure qu’il est important et nécessaire, par conséquent, que la société agisse en faveur de cette partie de la population. Il mérite, après tout, d’être accueilli. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible d’inverser cette situation et, qui sait, de réduire ces données alarmantes.

Dans cet esprit, la Journée nationale de la lutte contre l’alcoolisme a été créée. Créée le 18 février, la date vise à offrir une meilleure connaissance de cette dépendance, souvent perçue comme un manque de caractère et non comme une maladie, par la population en général.

Ce jour-là, plusieurs types de données sont collectées, du nombre croissant de personnes à charge au préjudice causé par une consommation excessive d’alcool. En plus de chercher à aider ceux qui souffrent d’alcoolisme, la date vise donc également à empêcher de plus en plus de personnes de souffrir de cette maladie.

En outre, la date vise à offrir un soutien non seulement aux personnes à charge elles-mêmes, mais aussi à leurs familles, qui sont directement touchées par ce problème. Ainsi, des programmes d’aide sociale sont créés en pensant, aussi, à ceux qui sont proches de l’alcoolique.

Quand demander de l’aide?

L’une des plus grandes difficultés de l’alcoolique est d’admettre qu’il a effectivement un problème d’alcool. Cela se produit non seulement à cause du déni – ce qui est, oui, très courant – mais aussi parce que la plupart des gens ne connaissent pas tous les symptômes de cette maladie.

En y réfléchissant, nous avons séparé les principaux signes qui sont des drapeaux rouges, c’est-à-dire qu’ils indiquent que vous devriez demander de l’aide parce que vous consommez excessivement de l’alcool:

• La contrainte, c’est-à-dire le désir de boire tout le temps est l’un des principaux signes. Parfois, vous faites des tâches quotidiennes et ressentez ce besoin;

• Insatiabilité: peu importe combien vous buvez, vous en voulez toujours plus. Même si, rationnellement, vous savez que vous avez suffisamment consommé pour une nuit, votre côté irrationnel vous incitera à boire encore plus;

• Difficulté à contrôler: à partir du moment où vous vous sentez insatiable, vous trouvez également très difficile de contrôler la consommation de la boisson.

Tout cela vous fait acquérir une tolérance encore plus grande à l’alcool, ce qui finit par stimuler une consommation plus intense, après tout vous rechercherez les effets de la boisson chaque fois que possible.

De plus, il est normal que l’alcoolique mette toutes ses relations interpersonnelles au second plan et donne toujours la préférence à la boisson. Ainsi, même entouré d’amis et de membres de sa famille, le toxicomane cherchera toujours son nouveau meilleur ami: l’alcool.

Ces facteurs finissent également par générer la fameuse abstinence. Autrement dit, lorsque nous arrêtons de boire, nous ressentons les effets physiques de cet acte, qui peuvent être accompagnés de fièvre, de sueur, de nausées et même d’anxiété et d’agression.

Reconnaître le problème est la première étape pour trouver votre solution. Bien que l’alcoolisme ne guérisse pas, il est possible de le contrôler et de vivre une vie saine avec les efforts et le soutien nécessaires.

Les programmes de réadaptation et même les AA (alcooliques anonymes), par exemple, aident beaucoup de toxicomanes qui veulent vraiment être aidés. Cependant, si vous recherchez également une aide mystique, nous pouvons vous aider! Les sympathies sont très populaires à cet égard, voici donc trois exemples et «recettes» pour vous:

1. Convivialité du citron

Pour celui-ci, vous n’aurez besoin que de trois objets: un citron, un morceau de papier vierge blanc et un stylo.

Vous couperez d’abord le citron en deux. Sur papier, vous écrirez le nom de la personne dépendante de l’alcool, ainsi que sa date de naissance. Ensuite, vous plierez le papier et le placerez au milieu des deux morceaux de citron.

Enfin, vous enterrerez le citron dans la nature, en répétant toujours le mantra: «Que l’amertume de ce citron enlève (le nom de la personne) la dépendance à la boisson».

2. Convivialité du Psaume 87

Pour cette convivialité, vous aurez besoin d’un morceau de papier blanc, d’une bible et d’un crayon.

Écrivez sur le papier le nom de la personne qui a une dépendance à l’alcool. En tenant le papier dans vos mains, priez sept fois le Psaume 87, en utilisant toujours le maximum de votre foi.

Après avoir prié, pliez le papier en deux et placez-le à l’intérieur de la Bible, sur la page où se trouve le Psaume 87. Laissez-le là pendant une semaine. Lorsque vous le sortez, le brûlez, récupérez vos cendres et relâchez-les dans un endroit naturel et très beau, en refaisant votre commande.

3. Prière pour arrêter de boire

Enfin, nous apportons une prière pour arrêter de boire. Pour celui-ci, vous n’avez besoin d’aucun objet spécifique, vous ne réciterez que les versets de la prière avec beaucoup de foi et de louange:

«Jésus, pour la dévotion à ton saint Chagas, donne la guérison et la libération à ces gens.

Jésus, dans la dévotion au saint Chagas, pour votre précieux sang versé sur la croix rédemptrice, restaurez la vie de ceux qui sont piégés par la dépendance à l’alcoolisme.

[pense no nome da pessoa que queira ver livre do alcoolismo]

Jésus, par ton saint Chagas, libère ceux dont nous nous souvenons des noms et tous ceux qui souffrent pris au piège de la dépendance à l’alcoolisme.

Jésus, pour votre Saint Chagas, pour les mérites de votre Passion, enlevez le traumatisme et les enregistrements négatifs qui ont été laissés chez ces personnes, que ce soit en raison d’un héritage génétique ou d’une malformation familiale.

Seigneur Jésus, pour tes saintes blessures, pour ton sang précieux, libère-les de l’alcoolisme; sanctifie-les dans ton amour; régénère-les dans Ta miséricorde.

Jésus, à travers votre Saint Chagas, donne-leur le Saint-Esprit de telle manière qu’ils se sentent motivés, renforcés dans leur volonté et capables de surmonter la tentation de l’alcool.

Ne permets pas, Seigneur, que tes fils et tes filles soient vaincus et humiliés en buvant, mais qu’ils soient remis à la vie.

Nous demandons également, Seigneur, la libération des traumatismes familiaux à travers une histoire marquée par une douleur profonde.

Jésus, par votre Saint Chagas, rétablissez la vie et la famille des alcooliques.

