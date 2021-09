Les symbiotes entrent en collision dans un nouveau venin épique: qu’il y ait Carnage IMAX Motion Poster

Sony Pictures vient de lancer une toute nouvelle affiche IMAX pour Venom : Let There Be Carnage ! L’affiche révèle que les deux principaux symbiotes s’affrontent dans un combat brutal. La suite très attendue du film 2018 devrait sortir le mois prochain après avoir reçu plusieurs retards. Découvrez la nouvelle affiche de mouvement IMAX ci-dessous.

Ce qu’il se passe quand #Venin et #Carnage entrer en collision? Vivez Carnage au maximum le 1er octobre lorsque @VenomMovie sort dans les cinémas IMAX. D’ici là, régalez-vous des yeux sur les œuvres d’art exclusives IMAX. N’attendez pas. Achetez vos billets maintenant : https://t.co/4IhSyfJZ9Kpic.twitter.com/gCTVESOXEP – IMAX (@IMAX) 21 septembre 2021

Avec Sony Venin devenant un succès en 2018, les fans attendaient avec impatience le deuxième chapitre de l’histoire d’Eddie Brock. Les premières réactions pour la suite ont été extrêmement positives jusqu’à présent, les fans étant maintenant plus excités que jamais de regarder enfin l’aventure retardée de Marvel. Venom : qu’il y ait un carnage reprend bien plus d’un an après le premier film et constate qu’Eddie et Venom s’adaptent toujours à la vie ensemble. Leur progression est perturbée par l’arrivée d’un autre symbiote bien plus redoutable nommé Carnage, qui prend rapidement le tueur en série Cletus Kasady en tant qu’hôte.

Venom : qu’il y ait un carnage est un film de super-héros américain de 2021 mettant en vedette le personnage de Marvel Comics du même nom. Le film est produit par Columbia Pictures en association avec Marvel et Tencent Pictures, et est distribué par Sony Pictures Releasing. Venom : qu’il y ait un carnage est destiné à être le deuxième film de l’univers Spider-Man de Sony et la suite directe de Venin (2018). Le film est réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario de Kelly Marcel, basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy qui joue le rôle d’Eddie Brock. Andy Serkis a été embauché en tant que réalisateur en août 2019, en partie en raison de son expérience de travail avec CGI et la technologie de capture de mouvement, qui a joué un rôle important dans la représentation de Venom et Carnage dans le prochain film.

Aux côtés de Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson devraient jouer dans la suite. Venin était destiné à être le début d’un nouvel univers partagé, et les plans d’une suite avaient commencé pendant la production du premier film. Woody Harrelson a été choisi pour faire une brève apparition en tant que Cletus Kasady à la fin de Venin avec l’intention qu’il devienne le méchant Carnage dans la suite à venir. Le synopsis officiel de Venom : qu’il y ait un carnage se lit comme, Après avoir trouvé un corps d’hôte chez le journaliste d’investigation Eddie Brock, le symbiote extraterrestre doit affronter un nouvel ennemi, Carnage, l’alter ego du tueur en série Cletus Kasady.

Filmer pour Venom : qu’il y ait un carnage a eu lieu aux Leavesden Studios en Angleterre de novembre 2019 à février 2020, avec un tournage supplémentaire à San Francisco. Le prochain film avait déjà été projeté pour les fans à Londres le 14 septembre 2021. Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021, après avoir été retardé par rapport à sa date de sortie initiale en octobre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Tom Hardy a confirmé en août 2018 qu’il avait également signé pour jouer dans un troisième film Venom. Il a également été confirmé que Venom et Spider-Man finiront par se rencontrer dans un avenir proche.

Sujets : Venom 2, Venom, Spider-man