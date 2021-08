Les survivants de COVID-19 sont deux fois plus susceptibles d’être réinfectés, sont invités à se faire vacciner

Les survivants vaccinés peuvent fabriquer des anticorps capables de reconnaître toutes sortes de variantes, même si vous n’avez jamais été exposé à la variante.

Pat Moore, du département de la santé du comté de Chester, en Pennsylvanie, remplit une seringue avec le vaccin Moderna COVID-19 avant de l’administrer aux travailleurs médicaux d’urgence et au personnel de santé du centre de services gouvernementaux du comté de Chester, le mardi 29 décembre 2020, à West Chester, Pennsylvanie Crédit d’image: AP Photo/Matt Slocum

Même les personnes qui se sont remises de COVID-19 sont invités à se faire vacciner, d’autant plus que la variante delta extra-contagieuse augmente – et une nouvelle étude montre que les survivants qui ont ignoré ces conseils étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être réinfectés.

Le rapport de vendredi des Centers for Disease Control and Prevention ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses en laboratoire que les personnes qui ont eu un épisode de COVID-19 obtenez une augmentation spectaculaire des cellules immunitaires anti-virus – et un bonus de protection plus large contre les nouveaux mutants – lorsqu’ils sont vaccinés.

« Si vous avez eu COVID-19 avant, veuillez toujours vous faire vacciner », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky. « Se faire vacciner est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres, d’autant plus que la variante delta la plus contagieuse se propage dans tout le pays. »

Selon une nouvelle enquête Gallup, l’une des principales raisons invoquées par les Américains pour ne pas avoir l’intention de se faire vacciner est la conviction qu’ils sont protégés car ils avaient déjà le COVID-19. . Dès le début, les autorités sanitaires ont exhorté les survivants à obtenir les promesses de vaccination de protection plus larges. Bien que les tirs ne soient pas parfaits, ils offrent une forte protection contre l’hospitalisation et la mort, même du mutant delta.

Les scientifiques disent que l’infection laisse généralement les survivants protégés contre une réinfection grave au moins avec une version similaire du virus, mais des tests sanguins ont signalé que la protection diminue contre les variantes inquiétantes.

Des chercheurs ont étudié des résidents du Kentucky atteints d’un coronavirus confirmé en laboratoire infection en 2020, la grande majorité d’entre eux entre octobre et décembre. Ils ont comparé 246 personnes qui ont été réinfectées en mai ou juin de cette année avec 492 survivants similaires qui sont restés en bonne santé. Les survivants qui ne se sont jamais fait vacciner avaient un risque de réinfection significativement plus élevé que ceux qui étaient complètement vaccinés, même si la plupart ont eu leur premier accès de COVID-19 il y a à peine six à neuf mois.

Une variante différente du coronavirus a causé la plupart des maladies en 2020, tandis que la nouvelle version alpha était prédominante dans le Kentucky en mai et juin, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Alyson Cavanaugh, une détective des maladies du CDC travaillant avec le département de la santé de cet État.

Cela suggère que l’immunité naturelle contre une infection antérieure n’est pas aussi forte que le coup de pouce que ces personnes peuvent obtenir de la vaccination pendant que le virus évolue, a-t-elle déclaré.

Il y a encore peu d’informations sur les réinfections avec la nouvelle variante delta. Mais les responsables de la santé américains soulignent les premières données de la Grande-Bretagne selon lesquelles le risque de réinfection semble plus important avec le delta qu’avec la variante alpha autrefois courante, une fois que les gens ont six mois après leur infection antérieure.

« Il ne fait aucun doute » que vacciner un COVID-19 survivant améliore à la fois la quantité et l’étendue de l’immunité « afin que vous couvriez non seulement l’original (virus) mais les variantes », a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement américain en matière de maladies infectieuses, lors d’un récent briefing à la Maison Blanche.

Le CDC recommande une vaccination complète, c’est-à-dire les deux doses de vaccins à deux doses, pour tout le monde.

Mais dans une étude distincte publiée vendredi dans Réseau JAMA ouvert, les chercheurs de l’Université Rush ont rapporté qu’une seule dose de vaccin donne aux personnes précédemment infectées un coup de pouce spectaculaire dans les cellules immunitaires anti-virus, plus que les personnes qui n’ont jamais été infectées ne reçoivent de deux injections.

D’autres études récentes publiées dans Science et La nature montrent que la combinaison d’une infection antérieure et d’une vaccination élargit également la force de l’immunité des personnes contre un virus changeant. C’est ce que le virologue Shane Crotty du La Jolla Institute for Immunology de Californie appelle « l’immunité hybride ».

Les survivants vaccinés « peuvent fabriquer des anticorps capables de reconnaître toutes sortes de variantes même si vous n’avez jamais été exposé à la variante », a déclaré Crotty. « C’est assez doux. »

Un avertissement pour tous ceux qui envisagent de sauter la vaccination s’ils ont déjà eu une infection : le degré d’immunité naturelle peut varier d’une personne à l’autre, peut-être en fonction de l’état de la maladie au départ. L’étude de l’Université Rush a révélé que quatre des 29 personnes précédemment infectées n’avaient pas d’anticorps détectables avant d’être vaccinées – et les vaccins ont fonctionné pour elles tout comme ils fonctionnent pour les personnes qui n’ont jamais eu de COVID-19 .

Pourquoi la plupart des personnes précédemment infectées ont-elles une réponse si robuste à la vaccination ? Cela a à voir avec la façon dont le système immunitaire développe plusieurs couches de protection.

Après la vaccination ou l’infection, le corps développe des anticorps qui peuvent repousser le coronavirus la prochaine fois qu’il essaie d’envahir. Ceux-ci diminuent naturellement avec le temps. Si une infection les dépasse, les cellules T aident à prévenir les maladies graves en tuant les cellules infectées par le virus – et les cellules B mémoire entrent en action pour fabriquer de nombreux nouveaux anticorps.

Ces cellules B mémoire ne font pas que des copies des anticorps d’origine. Dans les camps d’entraînement du système immunitaire appelés centres germinatifs, ils mutent également des gènes producteurs d’anticorps pour tester une gamme de ces combattants de virus, a expliqué l’immunologiste de l’Université de Pennsylvanie, John Wherry.

Le résultat est essentiellement une bibliothèque de recettes d’anticorps parmi lesquelles le corps peut choisir après de futures expositions – et ce processus est plus fort lorsque la vaccination déclenche la mémoire originale du système immunitaire de lutte contre le virus réel.

Avec la super infectiosité de la variante delta, se faire vacciner malgré une infection antérieure « est plus important maintenant qu’avant pour être sûr », a déclaré Crotty. « L’étendue de vos anticorps et votre puissance contre les variantes seront bien meilleures que ce que vous avez actuellement. »

