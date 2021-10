Les survêtements de jeu de calmars semblent être le costume d’Halloween le plus chaud de 2021

Que ce soit Donald Trump, Harley Quinn, Walter White ou les enfants de Choses étranges, chaque année, il y a toujours un costume d’Halloween qui semble vraiment capturer l’air du temps, et avec le 31 qui approche à grands pas, il semble que nous ayons déjà un favori pour la tenue de l’année.

Le succès surprise de Netflix Jeu de calmar a pris d’assaut le monde, le drame d’horreur sud-coréen devenant rapidement la nouvelle émission préférée de tous et s’assurant sa place comme le plus grand phénomène de la culture pop de 2021.

Ho-yeon Jung dans Squid Game. Crédit : Netflix

Et avouons-le – à quelques semaines d’Halloween, les survêtements numérotés verts distinctifs de la série et les combinaisons à capuche rouges se prêtent parfaitement à un costume de dernière minute et ont l’air élégant comme l’enfer.

La série étant si sensationnelle du jour au lendemain, vous pourriez penser que les options pourraient être minces sur le terrain, mais en fait le contraire est vrai – les fabricants de costumes ont rapidement saisi la popularité de la série et, au cours des dernières semaines, une attaque de Jeu de calmar les costumes sont arrivés sur le marché.

Au moment de la rédaction de cet article, il y a plus de 2 000 résultats pour le terme « costume de jeu de calmar » sur Amazon, et Google Trends a rapporté que la semaine du 2 octobre, les recherches pour la même phrase ont atteint un niveau record. Pendant ce temps, les utilisateurs de TikTok et Instagram partagent déjà des astuces de bricolage et publient leurs tenues maison sous le hashtag #SquidGameCostume.

Quelle que soit votre préférence, il y en a pour tous les goûts, alors sans plus tarder, voici un bref aperçu de certaines des coupes les plus populaires de la série.

Crédit : Amazon

En quelques semaines à peine, les survêtements verts et numérotés portés par les concurrents sont devenus l’une des tenues les plus distinctives à la télévision, et cet ensemble tout-en-un devrait couvrir la plupart de vos bases si vous recherchez un style simple et authentique. voir.

Il est personnalisable avec de nombreux numéros portés par les personnages de la série, notamment 001, 067, 218 et 456.

Costume de soldat avec masque

Crédit : Amazon

Les sinistres soldats masqués qui appliquent les règles du jeu et tuent en toute impunité sont parmi les personnages les plus visuellement frappants de la série, et il n’est pas surprenant que leur combinaison masque et combinaison soit actuellement le costume le plus vendu sur Amazon.

Il y a une tonne de choix mais celui-ci semble couvrir la plupart des bases.

Crédit : Amazon

Si vous cherchez à vous démarquer encore plus que d’habitude, alors vous habiller comme le mystérieux grand patron qui dirige le jeu Squid dans les coulisses est le look qu’il vous faut.