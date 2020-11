Les sursauts radio rapides détectés dans la Voie lactée se répètent, confirment les scientifiques

Tendance FP20 nov.2020 09:33:15 IST

Les sursauts radio rapides (FRB) ont suscité l’intérêt des scientifiques depuis leur découverte en 2007. Ces FRB sont des sursauts d’ondes radio très intenses qui ne durent que quelques millisecondes et rendent donc la détection de leur source très difficile.

Alors qu’au début, la plupart des FRB ont été détectés de l’extérieur de notre galaxie, des objets dans notre galaxie de la Voie lactée ont également été détectés pour cracher des sursauts radio. De plus, jusqu’en 2016, les scientifiques pensaient que ces événements arrivé une seule fois. Mais cette théorie s’est avérée fausse lorsque les astronomes ont détecté pour la première fois des sursauts radio rapides répétés à partir du même endroit du ciel.

Maintenant, une étude récente a rendu officiel que le premier objet qui a été confirmé pour cracher un FRB est également un répéteur et a craché deux signaux radio plus puissants compatibles avec ceux vus à partir de sources extragalactiques.

En avril de cette année, un rafale plus faible provenant de la Voie lactée a été détecté et les astronomes ont pu suivre le FRB jusqu’à un type d’étoile unique appelé un magnétar à environ 30 000 années-lumière de nous.

Les magnétars sont des étoiles à neutrons hautement magnétisées et incroyablement denses, avec 1,5 fois la masse de notre soleil, pressées dans un espace de seulement 20 kilomètres. le rafale détectée en avril venant de SGR 1935 + 2154 a été confirmé comme étant un FRB plus tôt ce mois-ci et l’événement a été appelé FRB 200428.

Suite à la rafale d’avril, des scientifiques de différents endroits ont repéré trois sursauts similaires les 3 et 24 mai 2020. Les rafales de suivi étaient beaucoup plus faibles, présentant ainsi une large gamme de puissance de signal. Alors que les scientifiques ont trouvé un répéteur dans leur propre galaxie, facilitant les recherches futures, ils n’ont pas encore trouvé de modèle pour les sursauts.

Le document de recherche a été publié dans le journal Astronomie de la nature.

