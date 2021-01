Les surprenants? numéros de commutateur nintendo

Idem dans le catalogue non, mais dans les ventes …

Depuis l’époque de la Nintendo DS et de la Wii, où chaque travailleur de Nintendo aurait pu nager dans des billets avec les revenus générés à l’époque, mais à partir de ce moment, les ventes ont commencé à baisser progressivement jusqu’à l’arrivée de Nintendo Switch. L’entrée en plein essor des téléphones mobiles et de leurs applications, ajoutée au développement des modèles Free-To-Play (à la fois dans les mobiles susmentionnés et sur PC, avec League of Legends comme principal exposant), le revers que la Wii U supposait et son engagement continu dans un marché occasionnel qu’elle n’a plus racheté, une Nintendo 3DS qui s’est bien vendue mais sans atteindre les niveaux de son prédécesseur et une infinité de situations qui ont conduit Nintendo à avoir pertes pour la première fois de son histoire, et cela a fait de Nintendo Switch une sorte de pseudohórdago face à la viabilité de l’entreprise.

Et avec la philosophie même de Nintendo, ils ont opté pour un modèle de console hybride qui, simplement et simplement, a dépassé toutes les attentes. Au niveau des numéros en tant que console et avec certains de ses titres, malgré le fait que son catalogue s’oriente clairement plus vers la Wii U que les autres consoles Nintendo, avec peu d’exclusivités renommées et encore moins de titres multiplateformes, au maintenir des caractéristiques techniques inférieures à ses concurrents directs, à la fois PlayStation 4 et Xbox One par rapport à ses successeurs PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Pour nous donner une idée, les ventes de Nintendo Switch (pour référence, lancée sur le marché en mars 2017) ont déjà dépassé celles de la famille Nintendo 3DS (lancée le même mois de 2011, et toujours avec le soutien officiel de de la société, bien que probablement pour une courte période), selon les données collectées dans VGChartz dans sa dernière mise à jour, et à la vitesse que cela prend, elle pourrait surpasser la Wii (qui sont de plus gros mots, avec plus de 100 millions d’unités vendu) dès qu’il maintient son cycle de vie pendant encore quelques années.

Mais, Contrairement à ce qui s’est passé avec la Wii, qui dans de nombreux cas était une console avec peu d’utilisations et un seul jeu (Sports Wii, et parce qu’il est inclus dans le package de la console, non pas parce que c’était un succès à part ça), Nintendo Switch a plusieurs titres qui continuent de battre des records comme rien, étant le grand exposant Animal Crossing: Nouveaux horizons, qui cette semaine a été classé comme le troisième titre le plus vendu de l’histoire au Japon, avec près de 6,5 millions d’exemplaires physiques et plus de 26 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Et avec moins d’un an sur le marché. Presque rien.

#AnimalCrossingNewHorizons C’est déjà le 3e jeu vidéo le plus vendu de l’histoire au Japon avec 6 472 485 copies physiques; deuxième seulement à Pokémon R / G / B et Super Mario Bros. Avec ces chiffres (jusqu’au 3 janvier 2021), le titre de Nintendo Switch surpasse New Super Mario Bros. pic.twitter.com/T1Xj2wCvDh – Sergio Carlos (@ Sergio5Glez) 7 janvier 2021

Cas comme Mario Kart 8 Deluxe, avec près de 29 millions d’exemplaires, ou La légende de Zelda: le souffle de la nature, avec près de 20 millions (uniquement sur Nintendo Switch, auquel il faut ajouter le montant correspondant à la version Wii U), ainsi que Super Smash Bros.Ultimate, qui dépasse les 21 millions d’exemplaires alors qu’il s’agit vraiment d’un titre de niche, etc … Il y a beaucoup de titres avec des nombres vraiment remarquables, mais au moment de vérité, ce ne sont que des titres de la maison, avec le doute correspondant sur la performance des titres tierce personne sur la console, mais sans aucun doute, ce sont des données à prendre en compte pour comparer avec PlayStation 5 et Xbox Series X | S, et éventuellement avec la postérité.