Les «super-goûteurs» peuvent avoir une certaine protection innée contre COVID-19

L’un des plus grands mystères du nouveau coronavirus est de savoir pourquoi il affecte certaines personnes plus gravement que d’autres. Maintenant, un groupe de scientifiques a découvert que les personnes qui ressentent une intensité de goût amer supérieure à la moyenne – connues sous le nom de « super-goûteurs » – étaient moins susceptibles d’être infectées ou de tomber gravement malades à cause de COVID-19.

Ce goût amer amélioré est entraîné par un gène appelé T2R38; lorsqu’une personne hérite d’une copie du gène des deux parents, cette personne devient un super-goûteur, selon le Washington Post .

Mais ce gène fait plus que rehausser le goût de l’amertume ; il a également été lié à une meilleure réponse immunitaire innée contre les agents pathogènes.

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Ceux qui héritent de ce gène des deux parents ont tendance à avoir plus de filaments ressemblant à des cheveux, appelés cils, dans le nez et les sinus, et ces filaments aident à éliminer les agents pathogènes du corps. Lorsqu’ils sont activés, deux copies de ce gène incitent également le corps à produire plus de mucus et d’oxyde nitrique pour lutter contre les agents pathogènes, selon le Post.

Des recherches antérieures axées principalement sur les infections bactériennes et l’inflammation ont révélé que plus les gens ressentent des goûts amers intensément, plus leurs réponses immunitaires innées sont fortes, selon le Post.

Dans une nouvelle étude publiée le 25 mai dans la revue Réseau JAMA ouvert , les chercheurs voulaient voir comment le supergoût affectait la capacité de lutter contre le COVID-19.

Le Dr Henry Barham, auteur principal de la nouvelle étude et médecin spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge au Baton Rouge General Medical Center en Louisiane, s’est intéressé à la question après avoir passé des heures et des heures à effectuer des opérations qui ont augmenté son exposition au SRAS-CoV-2 , le virus qui cause le COVID-19, selon le Post. Malgré le port d’un équipement de protection, certains de ses collègues ont contracté le COVID-19 à l’hôpital, mais Barham, un super-goûteur, ne l’a pas fait.

Pour l’étude, Barham et son équipe ont recruté 1 935 participants, leur ont fait tester des bandelettes de test et leur ont demandé d’évaluer l’intensité de l’amertume de la bandelette de test. Ensuite, les chercheurs ont classé les personnes en super-goûteurs, dégustateurs (ceux qui héritent d’une seule copie du gène d’un parent) ou non-goûteurs (ceux qui n’héritent d’aucune copie du gène et qui ressentent une intensité plus faible de goûts amers ou qui ne ne les goûte pas du tout).

Ils ont constaté que 508 participants étaient des super-goûteurs, 917 étaient des dégustateurs et 510 étaient des non-goûteurs. Au cours de la période d’étude, de début juillet 2020 à fin septembre 2020, un total de 266 participants ont été testés positifs pour COVID-19, et 55 d’entre eux ont dû être hospitalisés.

Les non-gustateurs étaient « considérablement plus susceptibles » que les dégustateurs et les super-goûteurs d’être testés positifs pour le SRAS-CoV-2, d’être hospitalisés et d’être symptomatiques plus longtemps. Sur les 55 patients atteints de COVID-19 qui ont été admis à l’hôpital, 47 (85 %) n’étaient pas des goûteurs. Sur les 266 personnes testées positives pour COVID-19, seulement 15 (6%) étaient des super-goûteurs.

Dans l’ensemble, la capacité de goûter l’amertume pourrait prédire avec précision qui allait développer un COVID-19 sévère environ 94,2% du temps, selon le Post.

Pourtant, l’étude était petite et les chercheurs n’ont découvert qu’un lien potentiel entre cette capacité accrue à goûter l’amertume et le risque de développer un COVID-19 sévère.

« Notre plus grande limitation dans cette étude observationnelle est le potentiel de facteurs de confusion et le fait que le SRAS-CoV-2 est un nouveau virus, empêchant ainsi la connaissance préalable du degré d’inoculation, des symptômes et des résultats dans différentes populations », ont écrit les auteurs.

Pourtant, les super-goûteurs devraient se faire vacciner contre COVID-19, a déclaré Barham au Post. « Même les super-goûteurs, en vieillissant, ont le potentiel de tomber malades, surtout s’ils sont exposés à une charge virale élevée », a-t-il déclaré. (Barham a un intérêt financier dans le kit de test qui a été utilisé dans l’étude.)

En savoir plus sur l’étude supertaster dans Le Washington Post .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.