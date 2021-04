Les substituts de viande pour les animaux domestiques aussi: cette nourriture pour chat est faite d’insectes

Ce n’est un secret pour personne que l’élevage (et par conséquent la consommation de viande) est l’un des secteurs qui a le plus d’impact sur l’environnement. Les viandes synthétiques et les insectes sont les deux grands alternatives, également pour les animaux de compagnie.





L’idée de manger des insectes pour les protéines Au lieu de le fabriquer à partir de viandes, ce n’est pas une idée entièrement nouvelle. En fait, il s’est progressivement mis en place en Occident depuis quelques années avec l’arrivée des collations d’insectes et les homologations par les régulateurs. Maintenant, il y a un choc culturel important à surmonter, il faudra peut-être encore de nombreuses années avant que les insectes ne constituent la base de notre alimentation.

Il n’y a pas ce choc ou cette répulsion de la part des animaux de compagnie, qui se soucieront peu de savoir si les aliments qu’ils consomment sont à base de viande ou d’insectes. Lovebug, une société basée au Royaume-Uni, a vu une opportunité commerciale ici. Vous êtes sur le point de lancer un aliment pour chats qui utilise des insectes comme source de protéines au lieu du bétail.

Ils disent que c’est nutritionnellement complet et que c’est plus durable à produire que les substituts à base de viande. Bien que le chat ne s’en soucie probablement pas, celui qui peut le remarquer est son propriétaire. Chaque sac d’un kilogramme coûtera environ 15 euros.

Lutter contre le changement climatique avec de faux hamburgers et des collations d’insectes

L’un des principaux problèmes posés par la forte consommation de viande par la société est la énorme consommation de ressources nécessaires pour produire de la viande en question. L’énergie et les ressources utilisées pour produire un kilogramme de viande peuvent être utilisées pour produire des dizaines de kilogrammes d’aliments à base de plantes. Par conséquent, il est considéré comme insoutenable.

L’alternative la plus à la mode ces derniers temps sont viandes de laboratoire, à base de plantes et offrant une texture et un goût similaires. En fait, il est de plus en plus fréquent de les voir dans les chaînes de restauration rapide ou les supermarchés. Bien sûr, le fait qu’ils soient à base de plantes ne signifie pas qu’ils sont également en meilleure santé.

D’un autre côté, nous avons élevage d’insectes, qui ne nécessitent pas autant d’eau et de nourriture que le bétail et pas autant d’espace. Une ferme d’insectes prend beaucoup moins de place qu’une ferme traditionnelle et des résultats similaires (en termes de protéines à consommer) peuvent être obtenus. Le problème? Le refus de l’Occident de consommer des insectes.

Via | Nouvel Atlas