Les studios Marvel ont trouvé leurs quatre écrivains fantastiques

La Les quatre Fantastiques Le film prend enfin forme après des années de spéculation autour du film très attendu. Plus tôt ce mois-ci, Kevin Feige a annoncé que Matt Shakman serait le réalisateur du prochain film lors du panel Marvel Studios à la D23 Expo. Les crédits de Shakman incluent une tonne de travaux dans le domaine de la télévision, tels que Les garçons, Jeu des trôneset WandaVision, dont il était le seul réalisateur. Selon un rapport de Deadline, Les quatre Fantastiques ajoute ses écrivains à la liste, avec Jeff Kaplan et Ian Springer rejoignant l’équipe.





Deadline dit que le duo a été impliqué dans le film pendant au moins quelques mois avant que Shakman ne soit même attaché au projet. Pendant ce temps, Kaplan et Springer ont expliqué où le film s’intégrerait dans l’univers cinématographique Marvel plus large, et plus particulièrement sa place dans la saga multivers actuelle. Les quatre Fantastiques devrait arriver le 8 novembre 2024, lançant la phase 6 du MCU. Le film sera sans aucun doute important, car Avengers : la dynastie Kang arrive six mois plus tard, le 2 mai 2025, et Avengers : Guerres secrètes six mois plus tard. La date limite indique que Kaplan, Springer, Shakman et Kevin Feige sont sur le point de se réunir et de partager leurs visions du projet, déterminant finalement la direction dans laquelle Les quatre Fantastiques le film ira.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le duo n’a que quelques crédits d’écriture à leur nom, y compris Le guide de l’amitié de Bert et Arnie, Le dernier des romantiqueset la prochaine Mariage en cas de catastrophe. Cependant, Les quatre Fantastiques sera la plus grande date de projet des scénaristes, et les fans espèrent que Jeff Kaplan et Ian Springer pourront réussir lorsque le film arrivera en 2024.





À qui les fans peuvent-ils s’attendre Les quatre Fantastiques?

Studios Marvel

Bien que le casting officiel soit loin d’être terminé, les fans de Marvel n’ont pas perdu de temps pour exprimer qui, selon eux, devrait être le Les quatre Fantastiques étoiles. L’un de ces noms est Penn Badgley, la star de la série Netflix Tu. Il reprendrait le rôle de Reed Richards, que nous avons déjà vu dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Dans le film, John Krasinski joue le chef du Les quatre Fantastiques équipe, bien que la sorcière écarlate l’élimine rapidement. Cependant, il ne devrait pas reprendre son rôle, ou du moins pas dans la chronologie principale de Earth-616 sur laquelle le MCU fonctionne.

Les fans ont également demandé Jodie Comer, star de Tuer Ève, pour jouer Sue Storm dans le prochain film. Il y a eu plusieurs rumeurs autour d’une éventuelle annonce à J23, malheureusement, elles n’ont pas abouti. Cependant, son implication dans Les quatre Fantastiques pourrait encore être vrai malgré l’absence de mot officiel. De plus, Bryce Dallas Howard, Cillian Murphy et Giancarlo Esposito ont tous été mentionnés pour des rôles dans le film en tant que femme invisible et Dr Doom.

Feige, Shakman, Kaplan et Springer sont actuellement à la recherche du talent qui constituera le Les quatre Fantastiques équipe, et les fans sont impatients de connaître les choix finaux. Cependant, l’équipe prendra sans aucun doute son temps, car les membres pourraient être les leaders de l’univers cinématographique Marvel après leurs débuts. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles concernant Les quatre Fantastiques alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la date de sortie de 2024.