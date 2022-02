Les Strokes reviendront au Mexique en 2022 avec une présentation au Foro Sol

Après deux ans sans festivals ni concerts en raison de la pandémie de coronavirus, il semble que les événements musicaux voient à nouveau le jour. Mexico City commencera à avoir divers spectacles cette année, avec des groupes comme Jeu froid ou Les tueursou des solistes comme Doua Lipa Oui Harry Styles. Rejoignant cette série de spectacles, le populaire groupe new-yorkais, Les coupsviendra sur les terres mexicaines pour apparaître au forum du soleil le 19 mai.

La dernière fois que le groupe s’est rendu sur le territoire mexicain, c’était dans Couronne capitale 2019. Désormais, en plus d’apparaître en une seule date dans la capitale, The Strokes sera accompagné de La guerre contre la drogue Oui Mac de Marcoqui se chargera de préparer le public avant le grand spectacle.

Le groupe était destiné à venir sur le territoire national en 2020, après la sortie de son dernier disque, »Le nouvel anormal », mais ils ont dû être annulés en raison de la pandémie. The Strokes sont également en tête d’affiche de la programmation principale du festival Tecate Pa’l Nortequi se tiendra en avril de cette année et se répétera le 21 mai dans le cadre de la Capitale de la Couronne Guadalajara.

le Forum Soleilseront témoins des grands classiques et des chansons les plus récentes du groupe formé par Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture Oui Fabrice Morettiun lieu pouvant accueillir plus de 25 000 spectateurs.

Par le biais des réseaux sociaux, OCESA a confirmé que la prévente Citibanamex aura lieu les 9 et 10 février, de sorte que la vente générale devrait commencer un jour plus tard, le 11, via Ticketmaster. Pour le moment, il n’y a pas de coûts confirmés concernant le coût du billet de concert.

Près de deux ans après la sortie de leur dernier disque, The Strokes présenteront en live les chansons de »The New Abnormal », dont la production évoque un son énergique et stylisé qui les a remis sur le devant de la scène et leur a donné le Grammy du meilleur album rock.