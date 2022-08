Les streamers peuvent-ils partir en vacances ? – Siegismund sur Twitch et les vacances

Dans son nouveau Youtube-La vidéo parle Fabien Siegismond à propos de ses vacances et comment être à cette époque Twitter-Canal développé. Il donne un aperçu de la évolution des revenus et tire sa conclusion personnelle. Est-ce que le fait d’être un streamer à plein temps est compatible avec des vacances plus longues ?

Twitch : Comment se compose le revenu ?

Au début de la vidéo, Fabian Siegismund explique comment son Revenus cumulés de Twitch. faire une petite partie dons et publicité dehors. La majeure partie provient du les abonnés. Mais cette source de revenu est pas du tout stable.

À travers Abonnements Prime Gamingqui doit être réaffecté manuellement tous les mois et Abonnements cadeauxqui sont rarement renouvelés, le nombre est faussé.

Avec ces deux groupes pas permanent sont calculés, mais uniquement avec les auto-payeurs, dont certains existent depuis très longtemps. A Siegismund, les trois groupes se répartissent assez précisément un tiers chacun sur.

Fabian Siegismund : « Je peux me permettre des vacances, mais je ne peux vraiment pas les autoriser »

Dans son 11 jours de vacances Siegismund surveille de près l’évolution des statistiques de sa chaîne. Twitch peut montrer le streamer en temps réel, combien d’argent ils perdent, car ils sont actuellement hors ligne. C’est là que le phénomène entre en jeu « peur de rater »la peur de rater.

Cela crée du stress, même à un moment où vous veux éteindre et cela peut devenir dangereux pour la santé mentale à long terme.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Dans onze jours, il aura quelques diffusé quelques foisavec une netteté audience moyenne plus faible. Sur l’ensemble des vacances, il a un total 1500 abonnés perdus. Il a fallu des mois pour revenir là où il était avant les vacances. Sa conclusion tombe néanmoins positif dehors:

« J’avais des vacances. C’était génial. Parce que maintenant je sais que si tu es parti, parce que je suis parti, je n’ai pas à m’inquiéter car tu reviendras. Je le fais aussi et j’ai hâte de vous voir. »

Les impressions qu’il décrit sont pas nécessairement vers d’autres chaînes transférable. Chaque canal se comporte différemment en cas d’interruption. C’est important pour tout le monde faire des pausesquand vous ne vous sentez pas bien, même si c’est difficile. « Mieux vaut éteindre et revenir avec une batterie pleine que d’être en veille tout le temps ».