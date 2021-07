Les stickers officiels de Space Jam 2 sont déjà sur WhatsApp : comment les télécharger

Space Jam : un nouvel héritage Il est sorti dans les cinémas du monde entier il y a quelques jours et le service de streaming HBO Max uniquement aux États-Unis. Alors que les téléspectateurs n’ont pas réagi positivement et que les critiques l’ont également évalué négativement, la plateforme de messagerie WhatsApp a lancé un pack d’autocollants spéciaux. C’est comme ça qu’il faut faire pour les avoir !

Le film met en vedette les Lakers de Los Angeles et la star de la NBA, James Lebron, étant ainsi le deuxième basketteur à faire partie de l’animation après le premier Space Jam en 1996, où Michael Jordan Il tenait le rôle principal aux côtés des Looney Tunes. Warner Bros. a précédemment indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une suite, mais plutôt d’une nouvelle histoire.

Pour continuer à promouvoir le long métrage, Un nouvel héritage Il est arrivé sous forme d’autocollants sur WhatsApp avec un pack composé d’images de LeBron James et de divers personnages, tels que Bugs Bunny, Lola Bunny, the Road Runner et Daffy Duck. Vous ne les avez pas vus ? Regarde-les!

Pour obtenir ce pack de Space Jam : un nouvel héritage vous devez suivre les étapes suivantes: vous entrerez dans n’importe quelle conversation dans l’application WhatsApp et cliquez sur le panneau de sélection des emojis, des GIF et des autocollants. Ensuite, vous toucherez l’icône « + » dans le coin supérieur droit de la boîte et le magasin s’ouvrira. Une fois à l’intérieur, le colis qui pèse 4,5 Mo apparaîtra et vous cliquerez sur « Télécharger ». Très facile!

De cette façon, vous pouvez transporter sur votre téléphone portable des autocollants amusants du film Warner Bros. avec ses personnages principaux en quelques secondes, en suivant les étapes détaillées. En plus de Space Jam, dans le magasin, vous trouverez des autocollants de diverses productions cinématographiques et télévisuelles ou des styles que vous aimez le plus.