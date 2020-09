Les stéroïdes peuvent sauver la vie des patients atteints de COVID-19 gravement malades, selon de nouvelles études

L’OMS a mis en garde contre l’utilisation aveugle de stéroïdes, soulignant que les patients qui ne sont pas gravement malades n’en bénéficieront probablement pas et pourraient souffrir d’effets secondaires.

Les essais cliniques internationaux publiés mercredi confirment l’espoir que des stéroïdes bon marché et largement disponibles peuvent aider les patients gravement malades à survivre au COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

Sur la base des nouvelles preuves, l’Organisation mondiale de la santé a publié de nouvelles directives de traitement, recommandant fortement les stéroïdes pour traiter les patients gravement et gravement malades, mais pas ceux atteints d’une maladie bénigne.

“De toute évidence, les stéroïdes sont désormais la norme de soins”, a déclaré le Dr Howard C. Bauchner, rédacteur en chef de JAMA, qui a publié cinq articles sur le traitement.

Les nouvelles études comprennent une analyse regroupant les données de sept essais cliniques randomisés évaluant trois stéroïdes chez plus de 1700 patients. L’étude a conclu que chacun des trois médicaments réduisait le risque de décès.

JAMA a publié cet article et trois études connexes, ainsi qu’un éditorial décrivant la recherche comme «un pas en avant important dans le traitement des patients atteints de COVID-19».

Les corticostéroïdes devraient désormais être le traitement de première intention des patients gravement malades, ont déclaré les auteurs. Le seul autre médicament dont l’efficacité a été démontrée chez les patients gravement malades est le remdesivir.

Les stéroïdes comme la dexaméthasone, l’hydrocortisone et la méthylprednisolone sont souvent utilisés par les médecins pour affaiblir le système immunitaire du corps, atténuant l’inflammation, l’enflure et la douleur. De nombreux patients atteints de COVID-19 ne meurent pas du virus mais de la réaction excessive du corps à l’infection.

En juin, des chercheurs de l’Université d’Oxford ont découvert que la dexaméthasone améliorait les taux de survie chez les patients gravement malades. Les chercheurs avaient espéré que d’autres stéroïdes bon marché pourraient aider ces patients.

Les preuves avaient fait défaut: après l’annonce des chercheurs d’Oxford, certains essais cliniques sur les stéroïdes ont été interrompus, car les médecins répugnaient à refuser ce qui semblait être un traitement efficace aux participants à l’étude.

Les stéroïdes peuvent avoir des effets secondaires nocifs, en particulier chez les patients âgés, qui constituent la majorité des patients atteints de coronavirus très malades. Les médicaments peuvent exposer les patients à d’autres infections, augmenter la glycémie et provoquer confusion et délire.

Dans les essais cliniques, seuls les patients les plus malades ont été traités avec des stéroïdes, et il n’est pas certain que ceux qui sont moins malades en bénéficieront ou seront lésés. Les doses optimales et la durée du traitement doivent également être identifiées.

Mais dans l’ensemble, ont déclaré les scientifiques, les nouvelles études semblaient confirmer la promesse de cette classe de médicaments pour les patients gravement atteints de COVID-19.

Les études «sont comme le deuxième coup d’un coup de poing un-deux», a déclaré le Dr Derek C. Angus, directeur du département de médecine des soins intensifs à l’Université de Pittsburgh, qui a co-écrit l’une des nouvelles études et l’analyse.

«J’avais un grand sourire sur mon visage quand j’ai vu les résultats», a ajouté Angus. “Il s’agit d’un cas de” Une question posée, une réponse à une question “et c’est si rare.”

L’analyse des données regroupées a révélé que les stéroïdes étaient liés à une réduction d’un tiers des décès chez les patients atteints de COVID-19 gravement malades. La dexaméthasone a entraîné une baisse de 36% des décès chez 1 282 patients traités dans trois essais distincts.

L’hydrocortisone, testée chez 374 patients dans trois essais, a semblé réduire les décès de 31%, et un petit essai de méthylprednisolone chez 47 patients a entraîné une baisse de 9% des décès. L’analyse a été réalisée par un groupe de travail de l’OMS qui s’efforce d’évaluer rapidement les thérapies COVID-19.

Prises ensemble, les nouvelles études renforceront la confiance dans l’utilisation des stéroïdes et répondront à toute hésitation persistante de certains médecins, a déclaré le Dr Todd Rice, professeur agrégé de médecine et médecin de soins intensifs à la Vanderbilt University School of Medicine.

Dans de nouvelles directives, l’OMS a mis en garde contre l’utilisation aveugle de stéroïdes, soulignant que les patients qui ne sont pas gravement malades ne devraient pas en bénéficier et peuvent souffrir d’effets secondaires. Une utilisation injustifiée pourrait épuiser les approvisionnements mondiaux, privant les patients qui ont réellement besoin des médicaments.

L’organisation de la santé a commencé à travailler sur ses directives en juin, peu de temps après que l’Université d’Oxford a publié un rapport préliminaire sur ses conclusions, en partenariat avec des chercheurs de sept essais cliniques afin de mener une méta-analyse et de fournir des preuves supplémentaires de la manière la plus rapide, les responsables de l’OMS m’a dit.

Ils ont caractérisé la qualité des preuves en faveur du traitement aux stéroïdes pour les patients gravement malades comme une «certitude modérée».

Parmi les autres études publiées mercredi, il y avait un essai brésilien de 299 patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë qui comparait le traitement à la dexaméthasone avec des soins réguliers. Le stéroïde a considérablement amélioré les résultats, augmentant le nombre de jours où les patients étaient en vie et sans ventilation mécanique.

Une autre étude en France a évalué de faibles doses d’un autre stéroïde, l’hydrocortisone, chez 148 patients. Les personnes recevant le médicament étaient plus susceptibles de survivre, mais les résultats n’étaient pas statistiquement significatifs car l’essai a été interrompu prématurément.

Une troisième étude a testé différents régimes d’hydrocortisone chez 400 patients atteints de COVID-19 gravement malades dans huit pays. Il a également été arrêté prématurément, mais les chercheurs ont conclu qu’il y avait une forte probabilité que le traitement améliore les résultats.

Lorsque les résultats d’Oxford ont été annoncés en juin, les médecins du monde entier ont commencé à utiliser la dexaméthasone.

«Je pense qu’il y avait une certaine incertitude quant à savoir si l’effet était réel», a déclaré Rice, qui a co-écrit un éditorial accompagnant les nouveaux articles dans JAMA.

“Cela nous montre que les stéroïdes sont clairement bénéfiques dans cette population et devraient clairement être administrés à moins que vous ne puissiez absolument pas pour une raison quelconque, ce qui doit être une occasion assez rare.”

Le médicament remdesivir raccourcit légèrement le temps de guérison chez les patients atteints de COVID-19 gravement malades, a-t-il noté, mais il n’a pas été démontré qu’il réduisait les décès.

«Les gens meurent de cette maladie et nous voulons un traitement qui, nous sommes convaincus, réduira la mortalité et sauvera la vie des gens», a déclaré Rice.

Roni Caryn Rabin c.2020 The New York Times Company

