Les stéréotypes de genre alimentent une crise de santé mentale chez les enfants

En supposant qu’une fille aime le rose et les garçons bleus, entre autres hypothèses liées au sexe, peut causer des dommages mentaux durables aux enfants, selon une étude. (Photographie de stock via Elements Envato)

Les stéréotypes de genre «nuisibles» ont alimenté une crise de santé mentale tentaculaire qui frappe les jeunes de toute la Grande-Bretagne, a averti un rapport troublant.

Des idées et des attentes rigides en matière de genre ont été identifiées par les chercheurs comme étant à l’origine de la santé mentale négative des enfants et des adolescents qui se répercutent à l’âge adulte, allant des problèmes d’image corporelle aux troubles de l’alimentation, en passant par la flambée des taux de suicide chez les hommes et la violence contre les femmes et les filles.

L’étude, commandée par l’un des principaux organismes caritatifs britanniques pour l’égalité des sexes, la Fawcett Society, et publiée mardi 15 décembre, a révélé que les stéréotypes aggravent l’estime de soi des filles et conduisent à de moins bonnes compétences en lecture chez les garçons.

Les chefs de file de la Fawcett Society ont décrit la chasse aux pigeons sexistes comme «partout» et causant «des dommages graves et durables», tout en exhortant le gouvernement à réformer l’éducation pour y remédier.

Six parents sur 10 admettent que leurs stéréotypes sur les enfants sont préjudiciables

Conduite par la Commission sur les stéréotypes de genre dans la petite enfance, l’étude de 18 mois a révélé que les trois quarts des parents déclaraient traiter les jeunes différemment en fonction de leur sexe dès le plus jeune âge.

Mais la même chose a été constatée lorsque les parents envisageaient l’avenir de leurs enfants – ils étaient sept fois plus susceptibles d’imaginer que leurs fils travaillaient dans la construction. Pour les filles, elles étaient trois fois plus susceptibles de les voir devenir infirmières ou soignantes.

Six sur 10 ont admis qu’une telle différence de traitement était préjudiciable aux enfants, tandis que 70% des mères et 60% des pères pensaient que ce traitement conduisait les garçons à avoir du mal à parler d’émotions.

« Des garçons seront les attitudes des garçons à la crèche ou à l’école, aux emplois pour les garçons et aux emplois pour les filles vues chez certains parents, ces stéréotypes sont profondément ancrés et durent toute une vie », a déclaré Sam Smethers, directeur général de la Fawcett Society.

«Nous devons mettre fin à la« princessification »des filles et à la toxification des garçons. Le secteur commercial utilise trop souvent des stéréotypes de genre et sépare les garçons et les filles simplement pour vendre plus de produits.

«Mais il ne s’agit pas de rendre tout non sexiste. Nous devons également rendre les femmes et les filles visibles lorsque, en raison de préjugés préexistants, l’homme par défaut sera toujours l’hypothèse dominante.

«Ainsi, par exemple, il est important de montrer régulièrement aux enfants des femmes dirigeantes ou des scientifiques.»

Smethers a ajouté que les parents reconnaissent les fautes avec les enfants strictement sexistes de cette manière et veulent tout à fait abandonner ces attentes.

Les stéréotypes sexistes doivent être éliminés de l’éducation et du secteur commercial, exhortons la charité

Pourtant, avec les stéréotypes sexistes si ancrés, comment les parents peuvent-ils lutter contre cela? L’éducation est le point de départ, a déclaré la commission.

Le groupe a exhorté le ministère de l’Éducation à faire de la remise en question des notions de genre une priorité absolue, que ce soit dans le programme d’études, les cadres d’inspection, l’enseignement à la garde d’enfants.

C’est essentiel, a souligné la commission, étant donné que les membres du personnel des groupes de jeu et des crèches et les enseignants du primaire ont signalé des niveaux vertigineux de stéréotypes de genre dans l’éducation. Plus de la moitié ont déclaré avoir «souvent» ou «parfois» vu des gens dire que «les garçons seront des garçons» lorsque les étudiants de sexe masculin agissent.

Dans le secteur commercial, la commission a décrit comment les produits sont souvent séparés par les annonceurs et les détaillants avec les couleurs rose et bleu.

Les entreprises de jouets, a déclaré la commission, doivent abandonner la publicité à code de couleur, tandis que les créateurs de vêtements devraient abandonner les slogans et les images sexistes. De plus, les créateurs de contenu dans les livres, la télévision, le cinéma et en ligne ont été exhortés à améliorer la représentation des femmes.

«Ce que tous les parents espèrent pour leur enfant, et ce que les éducateurs espèrent pour les enfants de leur classe, c’est qu’ils seront libres de réaliser leur potentiel – mais ce que les preuves montrent, c’est que nous limitons encore nos enfants en nous basant sur des stéréotypes de genre nuisibles et fatigués, », A déclaré la coprésidente de la commission, Becky Francis.

«Mais c’est aussi un message d’espoir.

«Si le gouvernement, les entreprises, les éducateurs et les parents agissent, nous pouvons défier les stéréotypes et changer des vies, permettant à nos enfants de vivre avec moins de limitations.»