Les Steam Awards offrent à nouveau un regard étrange sur la compréhension des jeux vidéo par les consommateurs

C’est apparemment à nouveau cette période de l’année, où Soupape montre ce sur quoi la communauté a voté pour les meilleurs jeux et mises à jour de 2020, et tout le monde laisse se gratter la tête et se demander précisément ce que le reste du Vapeur plate-forme fait actuellement avec leur bibliothèque.

The Witcher 3, de CD Projekt Red, a été nominé sur tous les autres titres pour le prix Labor of Love, malgré la publication de sa dernière mise à jour (un correctif pour un DLC) à la mi-septembre 2016.

De façon intéressante, Counter-Strike: Offensive mondiale, le titre qui est devenu presque impossible à jouer sans utiliser des services de jumelage tiers et qui a reçu une mise à jour singulière cette année, a également été nominé pour le prix Labor of Love.

J’éprouve toujours un petit rire des Steam Awards chaque année. Je sais que c’est voté mais c’est toujours drôle pour moi. pic.twitter.com/WJB7oASLtp – Dan Fornace (@danfornace) 3 janvier 2021

N’hésitez pas à vous demander comment ces titres ont été proposés au-delà de tout le reste du magasin que nous avons couvert dans HG au cours des douze derniers mois.

Comme presque tous les prix générés depuis l’aube de l’homme devenu épris de trophées, les Steam Awards sont, au fond, un concours de popularité qui n’a que très peu de poids; ce concours de popularité a toujours offert des résultats étranges.

Valve a récemment tiré le rideau sur les gagnants, et nous mettrons en évidence quelques exemples qui ont frustré les gens.

Jeu de l’année

Red Dead Redemption 2 – Rockstar

Sorti en 2018 pour console, Rockstar a honoré le PC en apportant enfin le titre plus d’un an plus tard, et après quelques manigances amusantes d’exclusivité, est venu sur Steam le 5 décembre 2019 (ce qui le rend éligible comme Game Awards a tendance à ignorer décembre. de l’année en cours).

L’histoire principale est une entreprise brillante, mais Rockstar s’est épris d’imprimer de l’argent après Grand Theft Auto 5 en ligne offrait des manoirs tous les jours avec Shark Cards; maintenant, la version en ligne du jeu est encore un peu difficile à jouer, et ils s’attendent à ce que les joueurs déposent de l’argent pour les devises du jeu pour jouer à tout contenu qu’ils publient.

Cela s’ajoute au comportement extravagant de Rockstar et Take-Two eux-mêmes, envoyant des enquêteurs privés harceler les fabricants de mods et menaçant quiconque de poursuites si cela ressemble à quelque chose que Rockstar peut vendre.

Red Dead Redemption 2 est un titre brillant de 2018 qui ne montre guère plus qu’un mépris total pour son public et est difficile à explorer en ligne.

Jeu de l’année.

Certains des lauréats des Steam Awards de 2020 pic.twitter.com/F3RBhCcIwx – Agent étrange (@MrAgentStrange) 3 janvier 2021

Travail d’amour

Counter-Strike: Global Offensive – Valve

Si vous n’avez pas voulu vous soumettre à la terreur psychologique, vous avez raté une année frustrante Counter Strike même si nous ignorons ce que la pandémie a fait sur la scène professionnelle.

Valve a poussé une couche anti-triche appelée Trusted Mode qui ne parvient de manière hilarante qu’à frustrer ceux qui ne sont pas prêts à tricher pour le contourner, faisant de la diffusion du titre sur n’importe quelle plate-forme un casse-tête et a criblé de matchs avec des tricheurs qui ne l’ont pas fait. été vu auparavant.

Avec High Trust, des équipes complètes de spin-botters jouant contre d’autres spin-botters sont désormais la norme, bien que Valve déclare que seul un match sur quarante a un tricheur.

L’ensemble d’une opération a été amené à Counter Strike ainsi, Operation Broken Fang (du nom de l’anti-triche, sans aucun doute) après une année entière de silence absolu. Pour être honnête, des reprises ont été apportées avec la mise à jour, mais la grande majorité du contenu produit est Valve capitalisant sur ce que la communauté a fait en vendant des boîtes à butin.

Ce battement Terraria, un titre que les développeurs ont revu après avoir été initialement mis en rayon pour apporter des centaines de nouveaux mécanismes et objets, bien qu’il ait heureusement battu The Witcher 3 ainsi que cela n’avait aucune raison d’être ici à part comme un sous-produit du battage médiatique de Cyberpunk 2077.

Faites-nous savoir qui vous pensiez avoir été volé lors des Steam Awards de cette année. https://t.co/oQaQRDkLYU – Joueur PC (@pcgamer) 3 janvier 2021

Gameplay le plus innovant

Death Stranding – Kojima Productions

C’est probablement le choix le moins controversé de la litière, selon votre point de vue.

Il y a peu d’arguments contre Kojima Productions qui n’apporte rien entièrement nouveau aux joueurs du monde entier qui avaient beaucoup gratté la tête et se demandaient ce qui se passait dans l’enfer frais.

Les rendus haute résolution des canettes Monster Energy ont juste porté le niveau d’absurdité à de nouveaux sommets.

Jeu exceptionnel riche en histoires

Red Dead Redemption 2 – Rockstar

Si vous ignorez les arguments concernant le moment RDR2 réellement sorti, et qu’ils ont traité Steam comme une option franchement la deuxième meilleure, et que vous fermez également les yeux sur la façon dont Rockstar et son parent Take-Two ont interagi avec la communauté, c’est un choix solide.

Certes, vous vous arrachez presque les yeux pour fermer les yeux, mais il est difficile d’ignorer la sombre ballade d’Arthur Morgan.

N’essayez pas de le modifier, de peur d’être traqué au tribunal.

Il reste moins d’un jour pour voter dans le @Vapeur Prix!! Si Hadès vous a laissé une forte impression, nous apprécierions vraiment votre vote pour le jeu de l’année sur notre page de jeu, en lien ci-dessous. #SteamWinterSale #HadesGame https://t.co/UUxglHDYKR – Jeux Supergiant (@SupergiantGames) 2 janvier 2021

Meilleur jeu auquel vous sucez

Apex Legends – Respawn Entertainment

Apex Legends souffre un peu du même virus que RDR2 est affligé: il est en fait sorti au début de 2019 sur Origin, jusqu’à ce qu’il arrive sur Steam à la fin de 2020 avec EA Play sur Steam, mal produit.

C’est finalement un bon jeu de bataille royale, même si cela semble être le clou dans le cercueil pour Titanfall 3 qui sortira à tout moment car Respawn travaille dur avec le BR en cours.

Asseyez-vous et détendez-vous

Sims 4 – Arts électroniques

Les Sims 4 est un autre titre qui souffre du moment où il est sorti par rapport au moment où il est finalement arrivé à Steam, mais l’aspect le plus frustrant que la communauté semble avoir est avec les piles gargantuesques de DLC qu’Electronic Arts lance à leurs consommateurs avec peu de rimes ou de raison (comme c’est la tradition pour le studio).

Pendant les soldes d’hiver, chaque DLC coûte 423 €. Si vous cherchez en dehors d’une vente, attendez-vous à payer près de 800 € pour obtenir tout le contenu qui parvient toujours à manquer par rapport à son prédécesseur. Les Sims 3.

Nous pourrions nous disputer jusqu’à ce que nous soyons tous bleus sur les titres qui méritaient réellement quoi et pourquoi ces titres ont été nominés au lieu d’autres. En fin de compte, cependant, ce sont les lauréats du Steam Award pour lesquels la communauté a voté en 2020.

Cela signifie quelque chose, d’après notre compréhension.