Les statues de Breaking Bad célébrées par le maire d’Albuquerque, Tim Keller

Le maire d’Albuquerque est tout aussi ravi que les fans de voir des statues érigées dans la ville en l’honneur Breaking Bad. Le 29 juillet, plusieurs membres de la distribution et des créatifs de Breaking Bad et sa série dérivée Tu ferais mieux d’appeler Saul étaient présents pour le dévoilement des statues de Walter White de Bryan Cranston et de Jesse Pinkman d’Aaron Paul. Cranston et Paul étaient retournés à l’ABQ pour l’occasion aux côtés de Breaking Badde Dean Norris (Hank Schrader) et Tu ferais mieux d’appeler Saulde Michael Mando (Nacho Varga), Patrick Fabian (Howard Hamlin) et Rhea Seehorn (Kim Wexler).

Le maire Tim Keller s’était également rendu sur Twitter pour mettre en ligne la célébration du dévoilement des statues. Le maire a expliqué pourquoi il était si important de commémorer les personnages fictifs car ils représentent la série télévisée qui a eu un impact extrêmement positif sur l’économie locale. Keller a également exprimé sa gratitude pour toutes les bonnes choses que l’association de la ville avec Breaking Bad continue d’apporter.

« L’impact positif que les acteurs et l’équipe de Breaking Bad ont eu sur notre économie et l’industrie cinématographique ne peuvent pas être minimisés », a déclaré Keller sur Twitter. « La franchise a eu plus de 385 millions de dollars d’impact économique, a aidé à élever les entreprises locales et a employé plus de 200 habitants par épisode. »

Dans un tweet de suivi, Keller a ajouté : « Les acteurs et l’équipe de Breaking Bad seront toujours des amis d’Albuquerque, et nous serons éternellement reconnaissants à cette production pour ses influences positives sur notre ville. »

Breaking Bad a transformé Albuquerque en une attraction touristique pour les fans

Thomas Schnauz/Twitter

Pour le meilleur ou pour le pire, Breaking Bad a fait d’Albuquerque un point chaud pour les fans de la franchise. Beaucoup ont parcouru de longues distances pour participer à des visites de lieux de tournage. Ils apportent également des affaires aux restaurants locaux qui ont été présentés dans la série, comme le restaurant Twisters utilisé pour représenter le poulet de Gus Fring, Los Pollos Hermanos.

Cependant, certains fans sont connus pour pousser leur fandom un peu trop loin lorsqu’ils visitent la maison utilisée comme maison de Walter White dans la série télévisée. Dans un moment particulièrement mémorable Breaking Bad scène, Walter jette une pizza pleine sur le toit du garage. Cela a inspiré de nombreux fans à lancer des pizzas sur le toit de la maison, au grand dam des résidents qui ont depuis installé une clôture d’intimité entourant la maison.

« Il n’y a rien d’original, de drôle ou de cool à jeter une pizza sur le toit de cette dame », a précédemment déclaré le créateur de la série Vince Gilligan sur le Tu ferais mieux d’appeler Saul Insider Podcast, suppliant les fans d’arrêter de lancer des pizzas sur le toit de la maison.

Gilligan a ajouté: «Les gens vivent dans ces maisons. Ils essaient de vivre leur vie comme nous le sommes tous. »