Les statistiques de Steam montrent: Presque personne n’utilise les cartes graphiques RTX-2000 de Nvidia

Une étude matérielle à long terme réalisée par Valve fournit des informations intéressantes sur les configurations PC des joueurs qui jouent sur Steam. Il y a une surprise dans la catégorie des cartes graphiques: seul un très petit pourcentage de joueurs utilisent les cartes RTX 2000 de Nvidia.

Bien que la série RTX-2000 ait maintenant deux ans, la proportion de tous les modèles de carte graphique n’est que de 11%. Comme le révèlent les statistiques de Steam, la série GTX 1000 de Nvidia est toujours la préférée des joueurs sur PC avec une part de 43%. On comprend maintenant pourquoi le patron de Nvidia, Jensen Huang, s’est explicitement adressé aux propriétaires de cartes graphiques GTX 1000 lors du dévoilement de la série RTX 3000: demandez aux utilisateurs qui ne sont pas encore passés à la série RTX 2000 les cartes graphiques RTX-3000 sont une affaire incroyable.

La plupart des joueurs utilisent des processeurs à 4 cœurs et 16 Go de RAM

Dans l’ensemble, Nvidia devrait être très satisfait de l’étude matérielle de Steam. Selon l’évaluation, 74% de tous les joueurs utilisent des cartes graphiques Nvidia, seulement 16% utilisent des cartes graphiques du concurrent AMD. Les 10% restants sont répartis entre Intel et d’autres fabricants.

Sinon, peu de choses semblent avoir changé avec les configurations matérielles. Environ 46% des joueurs PC parient sur des processeurs à quatre cœurs. La proportion de processeurs à 6 cœurs utilisés est désormais de 25%. En ce qui concerne la RAM, 16 Go est l’option la plus populaire avec environ 41%, environ 32% des joueurs se débrouillent avec seulement 8 Go de RAM. Et 9% des joueurs ont même plus de 16 Go de RAM.

Les écrans 4K et les lunettes VR ne sont toujours pas largement utilisés

La résolution d’écran la plus populaire est le Full HD à environ 66%. Seuls 7% des utilisateurs de Steam jouent avec une résolution de 1440p, la proportion de joueurs avec des moniteurs 4K est d’environ 2%.

Seulement 1,7% des joueurs utilisent un casque VR. Les casques les plus populaires sont Oculus Rift S (23%), HTC Vive (22%) et Valve Index HMD (16%).