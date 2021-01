Les startups indiennes ont attiré 10,14 milliards de dollars de financement en 2020 malgré la pandémie COVID-19

C’est la troisième année consécutive que l’France conserve sa quatrième place mondiale après les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni.

On estime que les startups indiennes ont reçu 10,14 milliards de dollars de financement pour plus de 1200 transactions en 2020 malgré la crise COVID, selon un rapport du cabinet de conseil HexGn. Même si l’investissement total reçu en 2020 est inférieur à celui de 2019 (14,5 milliards de dollars), le nombre de transactions était supérieur de 20%, selon le rapport. «Résistant au sentiment négatif, les accords d’investissement en phase d’amorçage ont augmenté de 50%, passant de 353 millions de dollars sur 420 transactions en 2019 à 372 millions de dollars sur 672 transactions en 2020. C’est un bon signe pour les personnes qui cherchent à se lancer dans les startups, car les investisseurs en démarrage le sont maintenant désireux de soutenir les preneurs de risques dès le début », note le rapport.

Cela peut être attribué au travail effectué par Invest France, Startup France, AgNii et d’autres agences du gouvernement indien pour renforcer la confiance des investisseurs et la culture entrepreneuriale, a-t-il ajouté.

À l’échelle mondiale, les startups ont levé plus de 308 milliards de dollars de financement, les États-Unis en récoltant 165 milliards de dollars.

Le rapport indique que Bengaluru, Delhi NCR et Mumbai représentaient 90% des investissements de démarrage dans le pays, signalant la concentration d’investisseurs providentiels et l’appétit dans ces régions.

Bengaluru est en tête avec 4,3 milliards de dollars d’investissements de démarrage, suivi de Delhi NCR (3 milliards de dollars) et de Mumbai (2 milliards de dollars).

En termes de secteurs, le commerce électronique a attiré les investissements les plus élevés avec 3 milliards de dollars, suivi de la fintech à 2,37 milliards de dollars et de l’edtech à 1,52 milliard de dollars.

Le plus grand gagnant a été le segment des technologies électroniques qui a augmenté quatre fois cette année, passant de 380 millions de dollars en 2019. Cependant, des secteurs comme le transport et la logistique, et les voyages et le tourisme ont connu une baisse de plus de 90% des investissements en 2020 par rapport à 2019, a-t-il ajouté.

Les startups qui ont attiré un financement maximal en 2020 comprennent Zomato (1,02 milliard de dollars), Byju’s (922 millions de dollars), Phonepe (807 millions de dollars), Unacademy (260 millions de dollars) et Ecom Express (250 millions de dollars), selon le rapport HexGn.

Ces chiffres n’incluent pas les fonds levés par Jio Platforms (Rs 1,52 lakh crore) en 2020. Le rapport note que ces chiffres sont des indications précoces et qu’il pourrait y avoir des changements à mesure que de plus en plus d’entreprises annoncent les fonds reçus.

Avec les entrées de PTI.

