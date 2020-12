Les startups indiennes d’edtech ont reçu plus de 2,22 milliards de dollars de financement en 2020, contre 553 millions de dollars en 2019

Le rapport indique que le sous-continent indien est l’un des plus grands marchés de l’éducation avec 360 millions d’apprenants en FY20.

Les startups indiennes d’edtech ont enregistré un investissement total de 2,22 milliards de dollars en 2020, contre 553 millions de dollars en 2019, selon les données de l’Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) et de PGA Labs. L’IVCA rapport « The Great Un-Lockdown: Indian Edtech » publié le 16 décembre a déclaré que 92 joueurs ont reçu un financement en 2020, dont 61 joueurs ont reçu un financement de démarrage.

Byju’s et Unacademy ont levé le plus de capital, 2,32 milliards de dollars et 354 millions de dollars, respectivement, en 2020, tandis que B2B edtech a reçu un financement total de 31 millions de dollars en 2017-2020.

Le rapport estime que l’éducation est un marché de 117 milliards de dollars en France avec environ 360 millions d’apprenants en 2019-20. Le rapport indique en outre qu’environ 49 milliards de dollars sont consacrés à l’enseignement scolaire, dont 66% sont consacrés à l’enseignement primaire et 27% à l’enseignement secondaire. Environ 42 milliards de dollars sont consacrés à l’enseignement complémentaire, qui comprend principalement le coaching privé et la préparation aux tests.

Selon le rapport, le marché de l’éducation devrait multiplier par 2 pour atteindre 225 milliards de dollars d’ici FY25 à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 14 pour cent sur les FY20-25.

Le secteur de l’éducation a reçu une attention croissante de la part du gouvernement, l’allocation budgétaire passant de 11,3 milliards de dollars en 2018-2019 à 13,2 milliards de dollars en 2020-2021. Le rapport indique que l’France est l’un des plus grands marchés de l’éducation avec 360 millions d’apprenants en FY20 et abrite certaines des plus grandes entreprises de technologie électronique avec une base d’investisseurs de renom au niveau mondial.

