Les stars originales de Twilight seraient prêtes pour un film Midnight Sun

Cela fait presque une décennie que le la saga Twilightla série cinématographique de cinq films s’est terminée avec L’aube partie 2, pourtant la franchise a été aussi populaire que jamais parmi les fans, même sans aucun nouvel ajout à la série. Cependant, en 2020, l’auteur Stephenie Meyer a finalement publié son nouveau roman, Soleil de minuit, qui avait été retardée pendant plusieurs années en raison de la fuite de versions de l’histoire en ligne par quelqu’un avec qui elle avait partagé l’histoire. Cela a lancé des spéculations sur l’adaptation du nouvel opus au grand écran. Si cela devait arriver, il semble qu’au moins deux des acteurs originaux seraient prêts pour un retour à Forks, Washington.

Après avoir réuni plus de 1,3 milliard de dollars à eux deux, le crépuscule franchise de films ainsi que la série de livres à succès massif, il y aura toujours un buzz autour de tout nouvel ajout à la franchise. Lorsque le nouveau roman de 658 pages est sorti en août de l’année dernière, parler d’une version cinématographique potentielle était à peu près la première pensée dans l’esprit de la plupart des fans, et bien qu’il y ait un certain nombre de raisons pour lesquelles cela peut ne pas se produire, les stars originales Kellan Lutz et Ashley Greene a déclaré qu’ils étaient en faveur d’un nouveau film complétant le la saga Twilight.

Lors de leur apparition à C2E2, Lutz, Greene et Jackson Rathbone ont été interrogés sur la possibilité de faire un film du dernier ajout tardif à la série de romans, et Lutz en particulier semblait assez enthousiaste à ce sujet, commentant : « Je veux dire, j’aime celui-là« , a-t-il déclaré, selon The Wrap. « J’aimerais tellement qu’on puisse faire un film avec ça. Emmett a tellement plus de répliques drôles dans celle-là. C’est génial. » Alors que Rathbone, qui a joué la moitié du couple Jasper et Alice aux côtés de Greene dans les films, n’avait pas grand-chose à dire sur la possibilité de reprendre son rôle, Greene a demandé à Lutz si elle pouvait le rejoindre si jamais cela se produisait.





Lorsqu’il s’agit de la possibilité réelle de Soleil de minuit jamais fait dans un film, il y a deux très grosses pierres d’achoppement et elles tournent toutes les deux autour du personnage central d’Edward Cullen. Le roman lui-même est essentiellement un récit de l’original crépuscule histoire, mais racontée du point de vue d’Edward plutôt que de Bella Swan. Que ce récit de la même histoire se traduise bien à l’écran, ou ressemble simplement à une refonte du film original, c’est quelque chose qui pourrait potentiellement faire dérailler une adaptation sur grand écran.

Ensuite, il y a le fait que l’acteur principal, Robert Pattinson, a désespérément essayé de se distancier de la franchise et est maintenant fortement impliqué dans DC’s Le Batman, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il veuille annuler tout le travail acharné de ces dernières années en retournant à nouveau dans l’arène des jeunes adultes. De plus, on pourrait en dire autant de Kristen Stewart, qui a également essayé de s’éloigner de son rôle le plus emblématique récemment.





Alors que d’autres franchises pour jeunes adultes, comme Harry Potter et Les jeux de la faim les deux semblent se préparer à un renouveau sur grand écran avec des rumeurs de Harry Potter et l’enfant maudit ayant circulé pendant des années, et La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents déjà en développement, peut-être l’attente d’un crépuscule le rendement ne doit pas encore être réglé trop haut.





