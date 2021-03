Les stars originales de Mighty Ducks reviennent pour un épisode du redémarrage

Les fans du Puissants canards les films auront été ravis d’apprendre qu’une nouvelle émission de télévision est sur le point de reprendre là où la série s’était arrêtée – avec Emilio Estevez sur le point de revenir en tant qu’entraîneur Gordon Bombay.

En fait, il n’y a plus longtemps à attendre Les puissants canards: des changeurs de jeu premières sur Disney +, et il a maintenant été révélé qu’un épisode mettra en vedette la plupart des acteurs originaux.

Selon un rapport de Entertainment Weekly, il y aura une énorme réunion dans l’épisode six qui mettra en vedette de nombreux anciens favoris de la trilogie originale du film.

Crédit: Disney

Apparemment, ceux qui font un retour incluent Elden Henson comme Fulton, Matt Doherty comme Averman, Vinny La Russo comme Adam Banks, Marguerite Moreau comme Connie, Garret Henson comme Guy et Justin Wong comme Kenny Wu.

S’adressant à EW, le créateur Steven Brill a déclaré: « Cela commence par une rencontre amusante que l’entraîneur Bombay a avec Fulton – ils ont une rencontre intéressante dans la rue, qui rappelle la façon dont ils se rencontraient autrefois. »

Elden Henson a ajouté: « Cette rencontre fortuite entre Bombay et Fulton mène à une histoire plus grande. »

Il semble que Henson ait entendu l’idée de la réunion pour la première fois lorsqu’il est tombé sur Brill dans les rues de New York pendant le tournage. Daredevil, et (heureusement) il a immédiatement dit oui.

Henson a ajouté: « Il y a un gala Spirit of the Ducks où ils honorent l'entraîneur actuel et l'histoire des Ducks et c'est ce qui nous rassemble tous. »

Crédit: Disney

Emilio Estevez a ensuite expliqué un peu plus comment les retrouvailles finissent par se passer. Il a déclaré: «Nous découvrons que Bombay n’a pas été invité au gala parce qu’il ne représente pas le meilleur de ce que les Ducks représentent actuellement; ils sont devenus ce genre de nouveaux méchants ultra-compétitifs.

« Mais Bombay ne dit pas au gang qu’il n’a pas été invité au gala, et il fait un peu sombre. Il se sépare du gang à cause d’une mauvaise communication. Donc le début de la séquence est super positif et super excitant, mais par la suite, il déraille. «

Les choses ne font que s’améliorer à partir de là, cependant, comme l’explique Estevez: « Il se souvient des valeurs qu’il leur a inculquées quand ils étaient jeunes et qui les ont conduits à mener une vie productive, et que ce sont des leçons qu’ils n’avaient jamais oubliées. , et peut-être qu’il l’a fait.

« Peut-être qu’il ne se sentait pas aussi précieux que lui pour leur vie, et il le redécouvre. »