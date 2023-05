Les stars du taxi se réunissent 40 ans plus tard

BOIS DESSUS BOIS DESSOUS Table basse en teck massif ronde

En bois de teck, cette petite table basse est ronde et pleine de charme. Pratique, elle se glisse dans les petits espaces avec élégance. CARACTÉRISTIQUES : - Matière : teck - Couleur : naturel - Hauteur : 40 cm - Diamètre : 80 cm - Poids : 15 kg - Garantie : 2 ans - Montage : pieds à monter COLLECTION : Un bois de teck massif, travaillé dans des lignes simples et contemporaines, un esprit authentique et joyeux, des armoires généreuses, des tables basses rondes et ludiques, des meubles à chaussures ingénus… La collection ALDO et son bois de teck lisse et doux s'évertue à nous surprendre et à nous réjouir. Mobilier qui s'impose par sa présence lumineuse, durable et follement désirable pour tous les intérieurs modernes et heureux. ENTRETIEN : Le teck brut est naturellement protégé contre l'humidité. Avec le temps, il prendra une teinte miel ambrée. Si vous souhaitez conserver sa teinte naturelle, appliquez un saturateur incolore. Pour l'entretien du meuble, nous vous conseillons d'utiliser un chiffon humidifié. Évitez les produits abrasifs. LIVRAISON : Au pas-de-porte ou au rez-de-chaussée, par un livreur du lundi au vendredi sur rendez-vous. Un sms vous sera envoyé pour choisir le jour de livraison, puis un second sms avant votre livraison pour vous indiquer un créneau horaire de 2h. Lors de la réception de votre commande, vous ne devez signer le bordereau de livraison qu'après avoir vérifié votre commande en présence du livreur. Si votre commande est endommagée ou non-conforme, émettez des réserves qualitatives et précises (« sous réserve de déballage » n'a aucune valeur juridique) ou refuser la livraison. QUI SOMMES-NOUS ? La marque Bois Dessus Bois Dessous est le fruit de 12 ans d'expérience dans l'import et la distribution de meubles intérieurs, meubles extérieurs et d'articles de décoration. Notre connaissance du marché et les relations privilégiées développées avec nos fournisseurs par notre présence en Indonésie, nous permettent de vous garantir une qualité constante de nos meubles au meilleur prix dans un souci de transparence et de production responsable et durable. La présence de notre bureau d'achat en Indonésie nous permet de travailler en direct avec tous nos fournisseurs pour vous garantir le meilleur rapport qualité/prix de nos produits : importés sans aucun intermédiaire, sans agents ni grossistes, cela nous permet de réduire les coûts et surtout d'assurer un suivi et une qualité constante.