Les stars du MAFS, Bryce et Melissa, choquent les fans en annonçant qu’ils sont fiancés et enceintes

Dans une tournure que personne n’a vu venir (au moins aussi vite), Melissa Rawson et Bryce Ruthven de la dernière saison de Marié au premier regard sont fiancés.

Bien que l’on espère que tous les couples qui participent au programme de Channel 9 se retrouvent ensemble, cela va rarement jusqu’au bout et la plupart se séparent à la fin de l’émission ou peu de temps après.

Ils ont annoncé via New Idea que non seulement ils sont fiancés pour de vrai cette fois, mais que Melissa est enceinte de jumeaux.