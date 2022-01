Les stars du livre de Boba Fett taquinent plus de méchants surprises et beaucoup d’action

Boba Fett (Temuera Morrison) est un homme simple qui se fraie un chemin à travers la galaxie. Pourtant, Le livre de Boba Fett est tout sauf simple.

Dans les deux premiers épisodes de Le livre de Boba Fett sur Disney+, Boba Fett et Fennec Shand (Ming-Na Wen) ont repris le trône autrefois détenu par l’ancien employeur de Boba, Jabba le Hutt. Après être devenu le nouveau Daimyo, Boba prévoit de diriger son nouvel empire criminel avec respect. Cependant, dans l’épisode 2, il a été officiellement défié par une paire de jumeaux Hutt qui veulent récupérer le trône laissé par Jabba. Boba a également été accueilli par leur guerrier, un gladiateur Wookie et chasseur de primes nommé Black Krrsantan.

Alors que les deux premiers épisodes se concentraient principalement sur le temps de Boba avec les Tusken Raiders dans des séquences de flashback, Morrison promet qu’il y aura plus de personnages surprises et plus d’action sur toute la ligne.

Temuera Morrison dit qu’il y a beaucoup de surprises en réserve pour les fans





« Nous ne sommes pas autorisés à trop parler de ces acteurs entrants, mais oui, nous l’attendons avec impatience », a déclaré Morrison dans une interview avec TVLine lorsqu’on lui a demandé si les fans devaient s’attendre à d’éventuels méchants surprises. « Ce n’est que le début. Il y a des gars colorés qui viennent bouleverser les œuvres et cela fait aussi partie de cette merveilleuse série, l’introduction de tous ces éléments qui se présentent sous toutes les formes et toutes sortes. »

Après avoir combattu un groupe d’assassins de Night Wind sur les toits de Mos Espa, Wen a dit qu’il y avait beaucoup plus d’action à venir de son personnage de chasseur de primes.

« Je pense que Fennec est assez douée, pas seulement avec son fusil de sniper, mais elle a beaucoup d’autres compétences dans ses manches », a déclaré Wen. Je dois faire attention à ne pas trop en divulguer, mais vous verrez certainement beaucoup plus d’action. »

Pour savoir qui pourraient être les méchants surprises, il existe un certain nombre de possibilités. Nous pourrions voir le retour de personnages populaires de chasseurs de primes tels que Bossk, IG-88 ou même Cad Bane. Il y a aussi la possibilité d’une apparition d’autres dirigeants de la pègre criminelle, y compris le retour de Lady Qi’ra (Emilia Clarke) et de l’organisation criminelle Crimson Dawn. Morrison taquine qu’il y a beaucoup de surprises à venir et que la finale de la saison laissera les fans satisfaits.

S’adressant au Hollywood Reporter, Morrison a déclaré : « Oui, plein de surprises. Le livre de Boba série « pleine de surprises ». Oui, nous avons de bonnes choses à venir. Ooh, attends l’épisode sept, wow !

La finale est prévue pour le 9 février, nous avons donc encore tout le temps de voir Boba Fett se battre pour conserver son empire. Les deux premiers épisodes sont désormais diffusés sur Disney + avec de nouveaux épisodes arrivant tous les mercredis. Vous pouvez lire le synopsis ci-dessous.

« Le livre de Boba Fett, un passionnant Guerres des étoiles aventure, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la Galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »





